Seçilmiş başkanlar edebiyatı

Hayri Özdemir/İstanbul

Üç adet HDPKK’lı başkan görevden el çektirilince memleketimizde bolca bulunan demokrasi aşıkları ve siyaset uzmanları hemen yaygaraya başladılar.

İmamzade Ekremciğimin adı da İstanbul’un seçilmiş başkanı.

Utanmasalar seçilmiş ilk başkan diyecekler. Ondan öncekiler cikletten çıkmışlardı. Öncekiler derken; Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna, Kadir Topbaş başkan değil tabii.

CHP’li isen HDP’li isen seçilmiş başkansındır, yoksa makarna ile satın alınmış, bidon kafalı çizgili pijamalılarca işbaşına gelmiş yol kazasısındır.

Seçilmiş lafını bugüne kadar onlardan pek duydunuz mu tam tersine atanmışların iktidarı ile kol kola doksan küsur yılı geride bırakmadık mı? DP, AP, ANAP, REFAHYOL iktidarlarında bile gerçek iktidar CHP+ onun sivil ve asker bürokrasisi değil mi idi?

4G ruhu ile nane ruhu diye alay etmediler mi?

Fetöcü hımbıllarla sanki bir ölçüde halkın çocukları bir yerlere geliyor gibi idi; ama onların da öbürlerinden beter Washington’a, Londra’ya, Tel Aviv’e göbeklerinden bağlı oldukları meydana çıkmadı mı?

İpe çektiğiniz Menderes, kendinize benzettiğiniz Demirel zehirlediğiniz Özal, dünyayı başına yıktığınız Erbakan, her gün diş gıcırdattığınız Erdoğan seçilmiş değil mi idi?

Ziya Gökalp’in ders kitaplarında yer alan bir şiirini okudu diye İstanbul’un seçilmiş başkanı Erdoğan’ı Pınarhisar’da mapushaneye gönderirken demakrosi seçilmişlik halkın iradesi, özgürlük, fikir hürriyeti nerelerde idi. Ekremciğimin bitmez tükenmez Bodrum tatili gibi tatilde idiler herhalde.

Hemen koroya katılan Anadolu bozkırının Türk ve dünya siyasetine armağanı büyük siyaset ve hitabet abidesi (!) büyük vefa abidesi (!) vefa mı İstanbul’da tarihi yarımadada bir servet. Gül ağabeyimiz Gezi ayaklanmasında “Seçim her şey değildir” dememiş miydi? Şimdi bu üç büyük şehri terörize eden HDPKK’lılara gelince mi seçilmişlik kutsal oldu.

Gül amca, Davut amca, CHP-HDP ittifakına iştiraki için hemen ilk günden cevher yumurtlamada acele etmese idiniz. Peşinize takılacakları günü bekleyen şabalaklardan birkaçını uyandırdınız belki de.