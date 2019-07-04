0553 313 94 23

Seçer: "Yoksul çocuklara süt dağıtacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Çocuklar sütiçmeli’ projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizinyaşadığı semtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
Seçer: "Yoksul çocuklara süt dağıtacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Çocuklar sütiçmeli’ projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizinyaşadığı semtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aileişletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın sütiçmesini sağlamış olacağız" dedi.


Mersin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay ve yönetim kuruluüyelerinin ziyaretinde konuşan Seçer, süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinindüşürülmesi ve değerinde satılması için kooperatif oluşturulmasına katkısağlayacaklarını söyledi. Mersin için stratejik öneme sahip olan tarım vehayvancılık sektörünü destekleyeceklerini, üretim kooperatiflerinin oluşturulmasınakatkı sağlayacaklarını kaydeden Seçer, seçimden önce sözünü verdikleri ve dargelirli vatandaşların çocuklarını yakından ilgilendiren ’Çocuklar süt içmeli’ projesinebüyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizin yaşadığısemtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aileişletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın sütiçmesini sağlamış olacağız. Hem üretici kazanacak hem çocuklar süt içecek”ifadelerini kullandı.


Hayvancılık sektörünü destekleme konusunda birçok projeleri bulunduğunu anlatanSeçer, “Hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri olsun. Girdi yardımları, ayni ve nakdiyardımlar yapacağız. Süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi vedeğerinde satılması için kooperatifler oluşturulmasına katkı sağlayacağız” diyekonuştu.


“Sektör desteklenmezse çocuklar süt içemez”


Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılık konusunda geniş bir yelpazede hizmetettiklerini ifade eden Seçer,“Konunun iki boyutu var. Birincisi tarımsal üretimkalemlerinden hayvancılık, ikincisi sokak hayvanları. Bizim sorumluluk alanımız


bütün bunları kapsıyor. Mevcut kaynaklarla, en rasyonel şekilde bütçe ayırarakhayvancılık yapanlara yardımcı olmak benim temel anlayışım” şeklinde konuştu.


Tarım ve hayvancılığı yalnızca ekonomik sonuçları olan bir sektör olarakdüşünmenin yanlış olacağını dile getiren Seçer, olumsuz ekonomik sonuçlarınolumsuz sosyal sonuçlara neden olacağının altını çizdi. Seçer, “Tarım vehayvancılığın ekonomik değerlendirmelerin dışında bir de sosyal boyutu var. Bir sütveya besi çiftliğinin zarar etmesi ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan daönemli. Örneğin yönetim ya da hükümet, ‘Süt işi kurtarıyorsa yap, kurtarmıyorsayapma’ derse o zaman çocuklar süt içemez. İşte bu konunun sosyal boyutu” dedi.


“Hayvancılık sektörünün her alanında işbirliği yapabiliriz”


Hayata geçirecekleri önemli projelerle Mersin’de yaşayan sokak hayvanlarınındaha sağlıklı ve mutlu bir ortamda yaşaması için gerekli gayreti gösterecekleriniifade eden Başkan Seçer, “Biz görevi yeni devraldık ve mükemmele yakın işleryapmak istiyoruz. Hayvan barınağımız var ve orada önemli hizmetler yapılıyor.Eksiklerimiz olabilir, eleştiriye açığız. Bu eksikleri düzeltmek başta benim görevim.Sizler de bizlere olumlu katkılar yapın” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    1. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    2. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    3. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    4. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    5. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    6. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    7. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    8. Bozcaada’da yat yangını
    9. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    10. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    11. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    12. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    13. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    14. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    15. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    16. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    17. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    18. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    19. Yavru ebabil kuşu bulundu
    20. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    21. İstanbul'da turist rekoru!
    22. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    23. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    24. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    25. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    26. Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında
    27. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    28. İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz..
    29. Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş..
    30. Paralimpik milli sporcu olimpiyat..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”