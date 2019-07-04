Seçer: "Yoksul çocuklara süt dağıtacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Çocuklar sütiçmeli’ projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizinyaşadığı semtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aileişletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın sütiçmesini sağlamış olacağız" dedi.

Mersin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay ve yönetim kuruluüyelerinin ziyaretinde konuşan Seçer, süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinindüşürülmesi ve değerinde satılması için kooperatif oluşturulmasına katkısağlayacaklarını söyledi. Mersin için stratejik öneme sahip olan tarım vehayvancılık sektörünü destekleyeceklerini, üretim kooperatiflerinin oluşturulmasınakatkı sağlayacaklarını kaydeden Seçer, seçimden önce sözünü verdikleri ve dargelirli vatandaşların çocuklarını yakından ilgilendiren ’Çocuklar süt içmeli’ projesinebüyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizin yaşadığısemtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aileişletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın sütiçmesini sağlamış olacağız. Hem üretici kazanacak hem çocuklar süt içecek”ifadelerini kullandı.

Hayvancılık sektörünü destekleme konusunda birçok projeleri bulunduğunu anlatanSeçer, “Hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri olsun. Girdi yardımları, ayni ve nakdiyardımlar yapacağız. Süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi vedeğerinde satılması için kooperatifler oluşturulmasına katkı sağlayacağız” diyekonuştu.

“Sektör desteklenmezse çocuklar süt içemez”

Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılık konusunda geniş bir yelpazede hizmetettiklerini ifade eden Seçer,“Konunun iki boyutu var. Birincisi tarımsal üretimkalemlerinden hayvancılık, ikincisi sokak hayvanları. Bizim sorumluluk alanımız

bütün bunları kapsıyor. Mevcut kaynaklarla, en rasyonel şekilde bütçe ayırarakhayvancılık yapanlara yardımcı olmak benim temel anlayışım” şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılığı yalnızca ekonomik sonuçları olan bir sektör olarakdüşünmenin yanlış olacağını dile getiren Seçer, olumsuz ekonomik sonuçlarınolumsuz sosyal sonuçlara neden olacağının altını çizdi. Seçer, “Tarım vehayvancılığın ekonomik değerlendirmelerin dışında bir de sosyal boyutu var. Bir sütveya besi çiftliğinin zarar etmesi ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan daönemli. Örneğin yönetim ya da hükümet, ‘Süt işi kurtarıyorsa yap, kurtarmıyorsayapma’ derse o zaman çocuklar süt içemez. İşte bu konunun sosyal boyutu” dedi.

“Hayvancılık sektörünün her alanında işbirliği yapabiliriz”

Hayata geçirecekleri önemli projelerle Mersin’de yaşayan sokak hayvanlarınındaha sağlıklı ve mutlu bir ortamda yaşaması için gerekli gayreti gösterecekleriniifade eden Başkan Seçer, “Biz görevi yeni devraldık ve mükemmele yakın işleryapmak istiyoruz. Hayvan barınağımız var ve orada önemli hizmetler yapılıyor.Eksiklerimiz olabilir, eleştiriye açığız. Bu eksikleri düzeltmek başta benim görevim.Sizler de bizlere olumlu katkılar yapın” ifadelerini kullandı.