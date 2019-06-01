Seçer ve Bozdoğan, Tarsuslu muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinlediler.

Seçer, iftar programı için gittiği Tarsus’ta, Başkan Bozdoğan ile birlikte Tarsus Belediyesi Tesisleri meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tarsuslu muhtarlar ve STK temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu. Seçer, toplantıda bölgeyi ilgilendiren alt yapı sorunları, içme suyu isale hatları, içme suyu şebekeleri, sinekle mücadele, yol yapımları, tadilatlar ve mezarlık sorunu gibi konular üzerinde durdu.

“Memleket bizden hizmet bekliyor. Kavga siyaseti bugüne kadar Türkiye’ye bir fayda getirmedi”

Seçim süresi boyunca bir çok söz verdiklerini belirten Seçer, sırada artık verilen sözleri bir bir hayata geçirmek olduğunu söyledi. Hayata geçirilecek olan hizmetlerin para ile yapılabileceğini ve bu yüzden de meclisten borçlanma yetkisini almaları gerektiğini kaydeden Seçer, bu konuda muhtarlardan da destek isteyerek, “Biz seçim boyunca konuştuk. Bir sürü vaatler ve sözler verdik. Şimdi bizim konuşma değil, iş yapma zamanımız. Artık iş yapmamız lazım. Bu şekilde siyaset bugüne kadar Türkiye’ye bir fayda getirmedi. Kavga siyaseti, inadına iktidarı engelleme siyaseti memlekete zarar verdi. Burada muhtarlarımıza görev düşüyor. Sizin bu konuda en az bizler kadar konuşmanız, telkinde bulunmanız, sesinizi duyurmanız gerekir” dedi.

“Muhtarlarımız ile eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamamız gerekiyor”

Muhtarlar ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde olmaları gerektiğini ve ancak bu şekilde başarılı olabileceklerini dile getiren Seçer, “Biz birbirimize zorunlu aşkla bağlanmak, birbirimizi sevmek zorundayız. Yoksa ne ben iş yapabilirim ne siz iş yapabilirsiniz ne siz muhtarlık seçiminde bir daha başarılı olabilirsiniz ne de ben belediye başkanlığı seçiminde başarılı olabilirim. Bunun için bir eşgüdüm, bir koordinasyon sağlamamız gerekiyor. Bunun da yol ve yöntemlerini bulacağız. Bu toplantıları sık sık yapacağız. Toplantılara iştirak eden sorunlarını bize birinci elden anlatma imkanı bulacak, sorunlarına daha rahat, daha süratli çözüm bulacak. Kendisi için de temsil ettiği mahallesi için de olumlu çalışmaların altına imza atmış olacak” diye konuştu.

Başkan Bozdoğan da 10 bin yıllık geçmişi olan Tarsus’ta turizm öğelerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi. Bozdoğan, “Bizim amacımız, bacasız sanayi olarak gördüğümüz kentimiz turizmini aktif hale getirmek ve bununla ilgili çabaları ortaya koymamız. Artık bu Tarsus üreten, eğiten ve sağlıklı bir kent olacak. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, köylülerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve muhtarlarımızdan oluşan, bu kentin yönetiminde herkesin aktif olarak rol almasını gerektirecek komisyonları oluşturuyoruz. Bu iki aylık süreç zarfında bunların çoğu da tamamlanıyor. Bu, önümüzdeki dönemler bu kent için inşallah çok iyi şeylere vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcileri de bölgelerinde ve mahallelerinde var olan problemleri anlattılar.