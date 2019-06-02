Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gece gündüz hiçyorulmadan çalıştıklarını belirterek, "İşimize hakimiz, çalışkanız, birikimliyiz,becerikliyiz. Açık söyleyeyim ben hizmet etmek istiyorum ve tarihe geçmek istiyorum"dedi.

Başkan Seçer’in muhtarlar buluşması Gülnar ilçesi ile devam etti. İftar programı içingittiği Gülnar’da muhtarlarla buluşan Seçer, onların sıkıntılarını dinledi, eksikleringiderilmesi için ekiplere talimat verdi.

“Muhtarlar benim mahalleler ile bağlantımı sağlayacak”

Vatandaşların sorunlarını öğrenme noktasında muhtarların büyük önem taşıdığınavurgu yapan Seçer, "Muhtarlar benim mahalle ile bağlantımı sağlayacak olan enönemli birim” ifadelerini kullandı. Gülnar’ın dağınık bir yerleşim birimi olduğunu vedolayısıyla sorunların diğer ilçelere göre daha fazla olduğunu kaydeden Seçer, “Gülnarımız kırsal yoğunluğu fazla olan ve daha çok tarımsal üretimle geçiminisağlayan vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçe. Yer dağınık olunca sorunlar da bir haylifazla oluyor. Yapmak istediklerimiz seçim döneminde söyledik. Allah’ın izni ile deyapacağız” diye konuştu.

“Tarihe geçmek istiyorum”

Gülnarlıların grup yolu, içme suyu, tarımsal sulama borusu, park gibi kendisineiletilen eksiklerini gidereceklerini ancak meclisten kendisine borçlanma yetkisininverilmesi gerektiği dile getiren Seçer, “Mersin’de ve Gülnar’da tüm sorunlarıntakipçisiyiz. Gece uyumadan çalışıyoruz. İşimize hakimiz, çalışkanız, birikimliyiz,becerikliyiz. Açık söyleyeyim ben hizmet etmek istiyorum ve tarihe geçmek istiyorum.Çok güzel hizmetler vermek istiyorum. Bu şevkimiz var” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra artık sözün bittiği yerdeyiz, işimize bakacağız”

Vatandaşların sıkıntılarını çözmek için deneyim sahibi olmak gerektiğini söyleyenSeçer, şöyle devam etti; "Bizler de deneyimli yöneticiler ve siyasetçileriz. Bu işe de isteyerek geldik. Mersin gibi bir yerde seçim almak için çok emek verdik. Binlerceinsanla diyalog kurup, güven verdik. Bundan sonra artık sözün bittiği yerdeyiz, işimizebakacağız. Benden yana herkes rahat olsun.”

Mersin’in her mahallesine eşit hizmet anlayışı ile yaklaşacağını ifade eden Seçer,“Mahalleniz bana oy vermedi diye hizmet getirmeyeceğimizi, sizi öteleyeceğimiz aslaaklınıza getirmeyin. Hizmet isteyen yerin hangi partili olduğunu düşünmek aklıma bilegelmez. Ben belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanıyım” dedi.

“Tüm muhtarlarımıza bütün iletişim kanallarımız açık”

Gülnar’ın en uzak mahalle muhtarının bile kendisine ve ekibine kolaycaulaşabileceğini belirten Seçer, “Tüm muhtarlarımıza bütün iletişim kanallarımız açık.Hizmetleri, talepleri, eksikleri, önerileri sizler söyleyeceksiniz, bizler yerine getirmekzorundayız. Allah’ın izni ile de zamanla tüm sözünü verdiğimiz hizmetleri yerinegetireceğiz” diye konuştu.