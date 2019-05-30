Seçer: "OSB için gerekli katkıları yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, OrganizeSanayi Bölgesi için verecekleri katkılardan bahsederek, “Alt yapı çalışmaları veulaşım sorununu aşmaya yarayacak çalışmalar yapacağız. Birincisi, seçim önceside dile getirdiğim 2. Çevre Yolunun ilk etapta MTOSB’ye bağlanması. İkincisi de buyolu Tarsus sebze haline kadar taşıyabilmemiz. Burada valiliğimiz ile birlikteçalışmamız gerekiyor” dedi.

Seçer, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 14. Olağan Genel KurulToplantısına katıldı. MTOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulaMersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin-TarsusOrganize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Ayhan Kızıltan ve üyeler katıldı.

Divan üyelerine yetki verilmesi ile başlayan genel kurul, Mersin Tarsus OrganizeSanayi Bölgesi Müdürü Halil Yılmaz’ın, 2017 Haziran- 2019 Mayıs dönemine aitfaaliyet raporunun yer aldığı sunumu ile devam etti. Sunumun ardından YönetimKurulu Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Valisi Ali İhsanSu’da birer konuşma gerçekleştirdi.

“Organize Sanayi Bölgeleri için gerekli katkıları yapacağız”

Genel kurulda yaptığı konuşmasında organize sanayi bölgelerinin kendileri için nekadar önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “OSB’ler bizim için son derece önemli.Elimizden geleni, gereken katkıları yapma zorunluluğumuz var. Bunun farkındayız.Bizden beklentilerinizi biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz mevcut 5. etabına doğrudevam eden büyümesi,arsa değeri, stratejisi,üretim kalemleri ve firmaları ile bizimiçin son derece önemli. Bölgenin gelişmesi için elbette her türlü katkıyı vereceğiz.Bundan endişeniz olmasın” diye konuştu.

“Karşılıklı heyet kurulmalı”

MTOSB ve Büyükşehir Belediyesi’nin karşılıklı heyet kurması gerektiğini ve buheyetin sorunların hızlı çözümü noktasında öncülük etmesi gerektiğini ifade edenSeçer, “Sorunların çok çabuk çözülebilmesi için bu heyet bir araya gelsin. Sorunlarçok çabuk çözülsün. Hızlı hareket etmemiz lazım. Geciken çözüm kaybedilmiş birenerjidir” ifadelerini kullandı.

1/5000’lik Nazım İmar Planı çalışmalarının ikinci etabının yatırım ve istihdamalanları için son derece önemli olduğunu kaydeden Seçer, “1/5000’lik Nazım İmarPlanında bizim için önemli olan 2. kısmı. Asıl önemli olan doğu yakası. Çünkü bütünyatırımların kurulduğu alan burada. Bizim de kurguladığımız ve birçok sanayicininyatırım yaptığı depo faaliyetleri, üretim alanları burada. Burada Devlet Su İşleri vetarım teşkilatının görüşleri çok önemli ve bizi bağlayıcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Ben hizmet yapmak, çalışmak, gecemi gündüzüme katmak istiyorum”

Mersin’e hizmet etme noktasında karşılıklı diyalogun oldukça önemli olduğunavurgu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Ben hizmet yapmak, çalışmak, gecemigündüzüme katmak istiyorum. Bürokrasinin, Ankara merkez yönetimin banasağlayacağı katkılar, hizmet noktasında benim işimi kolaylaştırır. Ben bu dönemdeöyle bir Mersin hayal ediyorum. Bu hayalin ötesinde gerçek olacak. Üzerime düşenvazifeyi yapacağım. 1/5000’likte Valimizin katkısının çok olacağını düşünüyorum.İmar planının ikinci kısmını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz.”

“Sizler bizim başımızın tacısınız”

Başkan Seçer, iş dünyası ile daha yakın ilişkiler kurabileceğini, önemli yatırımlarınönünü açabilecek, yerel bürokrasiyi ortadan kaldırabilecek, daha pratik çözümlerüretebileceğini aktararak, “Ben de iş dünyasından gelen biri olduğum için, iş dünyasıile yakın ilişkiler kurabiliyor, onların dilinden anlıyorum. Kentimizin en büyük sorunuişsizlik. Ekonomik sorun sosyal soruna dönüştüğü zaman iş daha da zorlaşır. Bizimgüzel kaynaklarımızı, her türlü potansiyelimizi ekonomik getiriye dönüştürmemizlazım. Büyükşehir olarak bizim tek başına herkese yetecek iş sahası oluşturmamızmümkün değil. Bu noktada bizlere yardımcı olacaksınız ve sizler bizim başımızıntacısınız. Sizler işsizlere iş alanı sağlayacak olan, onları işe alacak olan sizlersiniz.Sizlere de var gücüyle destek olacak olan bizleriz. Bundan yana endişeniz olmasın”dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama ile mevcut müteşebbis heyetin görevedevam etmesi yönünde karar alınırken, müteşebbis heyete katılacak 8 asil 8 yedeküye ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.