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Seçer: “Mersin’e raylı sistemi en kısa sürede kazandırmak istiyorum”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020’de yapımına başlamak istedikleri Metro Projesinin, şu anda yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığında beklediğini belirterek, “Ben de bunun için gayret sarf edeceğim.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:47
Seçer: “Mersin’e raylı sistemi en kısa sürede kazandırmak istiyorum”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020’de yapımına başlamak istedikleri Metro Projesinin, şu anda yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığında beklediğini belirterek, “Ben de bunun için gayret sarf edeceğim. Mersin’e raylı sistemi en kısa sürede kazandırmak istiyorum” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılmak üzere gittiği Afyonkarahisar’da gündemi değerlendirdi. Çalıştay öncesinde KRT Kültür TV’de Ankara Temsilcisi Savaş Kerimoğlu programa katılan Seçer, Mersin’e ilişkin hayata geçirecekleri projeleri ve ilk 100 günde yaptıklarını anlattı.



“31 Mart sadece yerel seçim olarak değerlendirilmemeli”


Yapılan son yerel seçimlerin Türkiye’de yaşanan sorunlara karşı seçmenin verdiği bir tepki olduğunu ifade eden Seçer, “Son seçimler sadece bir yerel seçim hüviyetinde değerlendirilmemeli. Çünkü Türkiye’de seçmen sandık başına giderken sadece iyi bir belediye başkanını seçme düşüncesiyle sandığa gitmedi. Türkiye’nin içinde bulunduğu yargı bağımsızlığı, hukuk, adalet, ekonomi ve fikir özgürlüğü gibi birçok temel soruna da tepkisel yaklaşmış oldu. Oturduğumuz koltuk sadece bir belediye başkanlığı koltuğu değil, Türkiye’nin gelecek siyasi yol haritasını çizecek hamlelerin de yapılacağı bir misyon oldu” diye konuştu.


Beş yıllık süre içerisinde Mersin’de gerçekleştireceği önemli hizmetlerin Türkiye genelinde yapılacak seçimlerde seçmenin vereceği kararı etkileyeceğini vurgulayan Seçer, “Spesifik konularda göstereceğim başarı ya da başarısızlık beş yıl sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sandığa giderken önemli bir kriter olacak” ifadelerini kullandı.



“Borçlanma yetkisi alabilmek için sabırla bekliyoruz”


Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olması ve borçlanma yetkisi verilmemesi ile ilgili konuşan Seçer, “Üzülerek söylüyorum ki; borçlanma vermeyen meclis üyelerimizin kendi tasarrufları değil. Cumhur İttifakı üyeleri bunun yanlış olduğunu kendileri de biliyor ama maalesef bu durum hala sürüyor. Geçtiğimiz meclis toplantımızda borçlanma gerçekleşecekti; komisyonda kabul edildi ama son dakikada Milliyetçi Hareket Partisi grubu desteklemeyeceğini söyledi ve çekilmesinin bugün için daha doğru olacağı yönünde bir karar çıktı. Açıkçası sabırla bekliyoruz ve bunu önümüzdeki günlerde aşacağız. Açıkçası çok fazla direnç ile karşılaşmıyorum. Bazı kararları birlikte alıyoruz” şeklinde konuştu.



“Lüzumsuz yere harcayacağım tek delikli kuruşum yok”


Konuşmasında ilk 100 günde yaptığı su ve ulaşım indirimlerinden ekmek fabrikasının yapısında gidilen değişikliklere, yeni kurulan Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’ndan kenti ilgilendiren birçok konuya kadar bilgiler veren Seçer, şunları söyledi:


“Vicdanımı sızlatacak, lüzumsuz yere harcayacağım tek delikli kuruşum yok. Her kuruşun değeri var. Çok dikkatli harcayacağım. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben öyle elinizin tersi ile iletilecek bir belediyenin başkanı değilim; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Mersin, dünya üzerinde çok ender görülen bir kenttir.”



“Mersin’e raylı sistemi en kısa sürede kazandırmak istiyorum”


Projesi hazır olan ve 2020 yılında yapımına başlamayı planladıkları Metro Projesi ile ilgili de detaylar veren Seçer, “Geçmiş dönemde projesi tamamlanmış. Şu anda yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığında bekliyor. Ben de bunun için gayret sarf edeceğim. Mersin’e raylı sistemi en kısa sürede kazandırmak istiyorum. Burada finansman sıkıntısı çekmeyiz, çünkü gelir getirici bir yatırım. Çok saygın, kredibilitesi olan önemli firmalar da gelmeye başladı. Onlarla görüşmeler yapıyoruz. Uzun ömürlü, kenti rahatlatan, gürültüsüz, trafik kargaşasını ortadan kaldıracak bir proje olacak. 2020’de başlamak istiyoruz. Aklın yolu bir, cesur olmak lazım. Uygar bir kent oluşturmak istiyorsanız bu projeleri yapmanız gerekiyor” dedi.



“Su sayaçlarını yeniliyoruz”


MESKİ bünyesinde yapılan teknolojik yeniliklerle hayati önem taşıyan su konusunda da önemli bir karar aldıklarını kaydeden Seçer, “Kayıp-kaçak konusunda bundan böyle taviz verilmeyecek. Hatları yeniliyoruz, elden geçiriyoruz. Kayıp-kaçak oranını düşürmeye çalışıyoruz. Kaçak olayı hırsızlıktır. Dar gelirli vatandaşlar da bunu yapıyor, sözüm ona büyük işletmeler de bunu yapıyor. Bizim 38 milyon TL alacağımız var, bunların tahsilatını yapıyoruz. Sayaçları herhangi bir bedel almadan yeniliyoruz. Çok daha teknolojik, farklı bir sisteme geçiş yapıyoruz” diye konuştu.


Seçer, Halk Kart sistemiyle daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşacaklarını ve daha kaliteli hizmet vereceklerini de söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:47
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