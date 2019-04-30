Seçer: "Mersin’de hummalı bir çalışma var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesinde yapımı devam Anıt Katlı Kavşağı Projesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Seçer, "Şu anda hummalı bir çalışma var. 19 Mayıs bizim için çok önemli bir bayram. 100’üncü yılına denk geleceğiz. O günde buranın açılışını yapacağız" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Seçer, firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Seçer, projenin yapımına yoğun çalışmalarla devam ettiklerini vurgulayarak, "Anıt Kavşağı uzun süredir akamete uğramıştı. Buradaki esnaflar açısından önemli bir sorun haline geldi. Trafiğe kapalı olması ve inşaatın verdiği rahatsızlık had safhaya gelmişti. Özellikle seçim öncesi çalışmalarım sırasında bu bölgedeki esnaflardan çok yoğu şikayetler alıyordum. Özellikle vatandaşlar benden söz almışlardı bu inşaatın bitmesi hususunda. Haklılar tabi. İnsanlar ekmeklerini kazanmak için, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkartmak için burada esnaflık yapıyorlar. Siftahsız dükkan kapatıyorlar. Bunun dışında bunun tozu, toprağı ve fiziki koşullar da son derece olumsuz etkiler bırakmıştı. Allah nasip etti biz belediye başkanı olduk" dedi.

"19 Mayıs’ta buranın açılışını yapacağız"

Artık hizmetlere başladıklarının altını çizen Seçer, "Buradaki inşaatın akamete uğramasının sebebi yüklenici firma ile belediyemiz arasında ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklardır. Bu sebeple ilk işimiz firma yetkilileriyle görüştü buradaki durumu kendilerine arkadaşlarımız anlattılar. Kendilerinin biran önce inşaata başlamalarını, belediyemiz ile kendileri arasındaki bazı sorunların çözüleceğini söyledik. Onlarda bizim bu talebimizi anlayışla karşıladılar ve hemen inşaata başladılar. Şuanda da geldim neler oluyor bir bakayım dedim. Gerçekten hummalı bir çalışma var teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Buradaki tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Onların da 1 Mayıs bayramını da kutluyorum. 19 Mayıs bizim için çok önemli bir bayram. 100’üncü yılına denk geleceğiz. O gün de buranın açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin’in sorunlarının başında trafik sorunu geldiğini dile getiren Seçer, "Ben istiyorum ki Mersin’in doğu kapısından giren bir araç batı kapısından makul bir sürede çıksın. Bunun için tabi ki teknik çalışmalara ihtiyaç var. Daha önceki yönetim döneminde ulaşım master planı yapıldı. Ama biz bunun üzerinde de bazı çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız. Bu köprülü kavşaklar ya da battı çıktılar gibi ya da başka yöntemlerle trafik sorununu çözme gayretinde olacağız" şeklinde konuştu.

İncelemelerin ardından Seçer, çevredeki esnafı ziyaret etti.