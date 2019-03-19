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Seçer, kızları derede kaybolan ailenin acısını paylaştı

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 4 gün önce merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen dereye düşerek kaybolan ilkokul 3.

19 Mart 2019 Salı 16:47
Seçer, kızları derede kaybolan ailenin acısını paylaştı

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 4 gün önce merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen dereye düşerek kaybolan ilkokul 3. sınıf öğrenicisi Hediye Orman’ın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.


Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerine doğru 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen dereye düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından suya atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu.


Küçük Hediye’yi arama çalışmaları halen sürerken, CHP Büyükşehir Adayı Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile birlikte acılı aileyi ziyaret ederek üzüntülerini iletti. Seçer, kurtarma çalışmaları ve dere yatağının durumu hakkında Orman ailesinden, mahalle muhtarından ve çevre sakinlerinden de bilgi aldı.


Seçer, Orman ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 9 yaşında bir çocuğun düşerek kaybolduğu Yalınayak deresinin ıslah edilmesi ve dere yatağı boyunca tehlikelere karşı önlem alınması için ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Seçer, “İnşallah farklı bir sonuç çıkar ama öyle görünüyor ki, bir çocuğumuzu ihmalden dolayı kaybetmişiz. Şu çağda, böyle görüntüler Mersin’e yakışmıyor. Bu ilk değil, son da olmayabilir. Tedbir almadığınız sürece bu tür hadiseler devam eder. Etrafta konutlar var, burası yerleşim bölgesi ama bu kanalın üzeri açık kalmış, tedbir alınmamış ve kimsenin de dikkatini çekmiyor. Bu hat boyunca çok şikayet alıyoruz. Bu dere yatağının ıslah edilmesi ve tehlikeli halinin sona ermesi gerekiyor. Ben acılı aileye sabırlar diliyorum ama sabır dilemekle bu sorunlar çözülmüyor. Kenti idare edenler olarak görevimizi yapmamız lazım. Kurumlar arasında uyumsuzluk oluyor. Sadece buraya mahsus değil bu. Birçok havzada DSİ ile belediyeler arasında sorunlar oluyor. Bu, her iki kurumun yetkililerinden kaynaklanan bir kriz ise bunu onların çözmesi lazım. Bu makamlar şikayet makamı değil. Kurumlar suçu birbirine atıyorsa bu da çözüm değil. Kurumlar bir araya gelecekler ve bu işi çözecekler. Vatandaş bunu bekliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:47
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