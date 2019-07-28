Seçer: "Kangren olmuş sorunları kesip atmalıyız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personelkonusunda liyakate önem vereceklerini belirterek, "Kangren olmuş sorunları kesipatmamız lazım. Ben bugün belediye başkanı olduğum için kendi taraftarlarımıdoldurayım, bir sürü borç yapalım, ondan sonraki belediye başkanı da gelsin eskileritemizlesin, kendi adamlarını alsın. Böyle bir anlayış sürdürülebilir değil" dedi.

Seçer, ’Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılmak üzere gittiği Afyon’da, Mersin’eilişkin hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Çalıştay’da gerek katıldığı televizyonprogramlarında, gerekse gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçer, Mersin’in enönemli sorunların başında iş ve istihdam sorunlarının geldiğini anlattı. Vatandaşlarınkendilerine ve yakınlarında belediyede iş olanağı aradıklarını dile getiren Seçer,bugün için Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığıbilgisini verdi. “Siyasi münazaralar, yanlış tespitler ve farklı sebeplerle farklıbirimlere verilen ve farklı bir yerde faydalı olacak elemanları keşfetmeyeçalışıyoruz. İnsan kaynakları çalışıyor, bir envanter çıkarıyoruz” diyen Seçer,vatandaşlara yeni istihdam alanları oluşturmak ve işsizliğe çare olmak için yeniyatırımlara destek vereceklerinin altını çizdi. Seçer, “Bizim belediyeye elemanalmamızın dışında özel sektörü canlandıracak, istihdam alanı oluşturacak, Mersinekonomisini canlandıracak turizm, tarım, sanayi ve ticarette istihdam alanımeydana getirecek projeleri belediyenin de katkılarıyla merkezi hükümetin deyatırımlarıyla harekete geçirmek istiyoruz. Benim seçim öncesi verdiğim vaatbuydu” diye konuştu.

“İhtiyaç olan noktalara biz liyakatli insanlar almak zorundayız”

Belediye başkanının kendi çevresindeki insanlara belediyede istihdamsağlamasını da doğru bulmadığını vurgulayan Seçer, “Bu ülke çağdaş, dahakalkınmış bir ülke haline gelecekse bir takım kronikleşmiş rahatsızlıkların tedaviedilmesi lazım. Kangren olmuş sorunları kesip atmamız lazım. Ben bugün belediyebaşkanı olduğum için kendi taraftarlarımı doldurayım, bir sürü borç yapalım, ondansonraki belediye başkanı da gelsin eskileri temizlesin kendi adamlarını alsın. Böyle

bir anlayış sürdürülebilir değil. Vatandaşlarım beni anlayışla karşılasın. Diğeryandan ben ’bunlar benim arkadaşım’ deyip kadroları dolduramam. Vatandaşlarımbenden yana şunu sorgulasınlar; Vahap Seçer, hakkaniyetli mi, adaletli mi, hırsızmı? Vahap Seçer, memleketin kaynağını gözü gibi koruyor mu, vatandaşın parasınıgözü gibi koruyor mu? Gece-gündüz vatandaşı için çalışıyor mu, halkın menfaatiniönde tutuyor mu? Bunlara baksınlar. İşinde, gücünde, geçiminde olan insanlarınbunlarla işi yok. Hiç olmazsa partimize oy verenlerden istihdam almamızın zorunluolduğunu düşünenler, söyleyenler, bunu da kamuoyunda polemiğe çevirenler doğruşeyler yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mersin her alanda ’üretim merkezi’ olsun istiyorum"

Kılıçdaroğlu’nun çalıştayda belediye başkanlarına yönelttiği yedi ilkeyi yorumlayanSeçer, şunları söyledi: "Burayı iyi okumak lazım. Bizden beklentiler var. Baştaişsizlik son derece derin bir sorun. Ancak Türkiye’de bugün işsizliğin müsebbibi bizdeğiliz, çözüm mercii de biz değiliz. Tabii ki genel iktidarın görevi. Elbette belediyelerbelirli bir kapasitede istihdam sağlayabilir. Yerel yönetimler sadece bölgesindeistihdam sağlayıcı alanlara katkı sunar. Ben de Mersin üretim, yatırım üssü olsun,insanlar yatırım yapsın istiyorum. Bunu sağlayacak olan merkezi yönetimin alacağıkararlar, tedbirler ve teşvik düzenlemeleridir. Onlar çok önemli ama yerel yönetimlerolarak, belediye başkanlar olarak bu yatırımların önünü açacak iradeye sahipolmam lazım. Ben bunu hazırım. Genel Başkanımızın söylediği de bu.Vatandaşlarımızın elbette bizden beklentileri olsun ama bizim görev ve yetkialanımızın dışında olan şeyleri bizden beklemesinler. Onu genel iktidara geldiğimizzaman bizden beklesinler."

“Gecesini gündüzüne katan bir belediyecilik dönemi başlıyor”

Seçer, morallerinin son derece yüksek olduğunu belirterek, “Çalışma arzumuz var.Bu son derece önemli. Sabah işimize erken kalkıp gidiyoruz, seviyoruz ve başarılıolmak istiyoruz. CHP’li belediyeler çok güzel işler yapacak. Bugüne kadar özlenenşeffaf, izlenebilir, sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutan, kaynaklarırasyonel harcayan, israfa tedbir alabilen, yeni kaynaklar oluşturabilen ve tamamenşehri için orada yaşayan, hemşehrileri için gecesini gündüzüne katan birbelediyecilik dönemi başlıyor” dedi.

“Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkarmak lazım”

Belediye başkanları olarak, yollarının meşakkatli ama zor olmadığını belirterek,Türkiye’nin önemli potansiyeli bulunduğunu hatırlatan Seçer. Türkiye’nin yaşadığı

her sorunu aşabileceğini vurgulayarak, "Eğer bu kadar zenginliğiniz,potansiyelleriniz varsa ve bunlar açığa çıkartılamıyorsa yönetimde bir sorun vardemektir. Tüm bu sorunları yönetecek kadrolarınız varsa sorun ortadan kalkıyor.Ben bütün samimiyetimle partimizin çok yeterli kadroları olduğunu söyleyebilirim"şeklinde konuştu.

“Çalıştay yol haritamızın belirlenmesi için önemli”

Belediye Başkanları Çalıştayını da değerlendiren Seçer, şöyle devam etti; "31Mart seçimlerinden sonra böyle bir çalıştayın olması önümüzdeki günlerde yolharitamızın belirlenmesi açısından önemli bir çalışma. Burada bazı konularda aramakonferansları yapıldı. ‘Nasıl bir belediye olmalı? Nasıl bir belediye başkanı olmalı veideal bir belediye başkanı neler yapmalı, hangi özelliklere sahip olmalı?’ Bunlarındeğerlendirmeleri yapıldı. Faydalı bir toplantı oldu. Genel Merkezde bir biriminoluşturulmasına karar verildi. Genel Başkanımız başkanlığında, Genel BaşkanYardımcısı Seyit Torun’un yardımcılığında bir danışma kurulundan oluşan ve altı ayrıbirimden oluşan proje, finans, reklam gibi farklı alanların olduğu, belediyelerimizekatkı sunacak çalışma gruplarından oluşan bir yapı oluşturuluyor. Genel Merkezdeizleme ve denetleme birimi olarak değerlendiriliyor. Belediyelerimizin neler yaptığı bubirim tarafından izlenecek. Diğer taraftan denetleme mekanizması olacak.Belediyelerimiz neler yapıyor? Hangi konuda doğru, hangi konuda yanlış yapıyor?Doğru yaptığı konuda onu desteklemek yanlış yaptığı konularda onu uyarmak gibibir takım misyon üstlenecek. Bu da bizim önümüzdeki beş yıldaki çalışmasürecimize önemli katkılar sunacak.”