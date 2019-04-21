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Seçim 2019 Sayfası

Seçer, ilk nikahını kıydı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve başlamasının ardından nikah memuru cübbesini giyerek ilk nikahını kıydı.

21 Nisan 2019 Pazar 13:09
Seçer, ilk nikahını kıydı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve başlamasının ardından nikah memuru cübbesini giyerek ilk nikahını kıydı. Dilara ve Ozan çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Seçer, genç çiftin en özel günlerinde mutluluklarına ortak oldu.


Seçer, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un yeğeni Dilara Poyraz’ın düğün törenine katıldı. Yeşeren ve Emin Poyraz çiftinin kızları Dilara ile Selma ve Mehtap Demir çiftinin oğulları Ozan’ın nikâhını kıyan Seçer, genç çifte uzun süreli evliliğin tüyolarını da verdi.


“Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım”


İlk kez nikâh kıymanın kendisine heyecan ve mutluluk verdiğini ifade eden Seçer, “O kadar topluluğun karşısına çıktım hiç bu kadar heyecanlanmadım. Bugün ilk kez nikâh kıymak beni biraz heyecanlandırdı. Birbirinden güzel iki evladımız hayatlarını birleştirmeye karar vermişler. Bizlere de gençlerimizin bu güzel gününde yanlarında olmak düşüyor. Ben inanıyorum ki tertemiz, pırıl pırıl bu iki gencimiz çok mutlu olacaklar. Atatürkçü, çağdaş, memlekete faydası olan çocuklar yetiştirecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.


Seyit Torun’la birlikte evlilik cüzdanını geline teslim eden Seçer, her iki aileye de hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra nikâh törenine katılan vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:09
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