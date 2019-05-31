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Seçer: “Herkesin karnının doyduğu eşit bir dünya hayal ediyorum”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık halkıyla iftar sofrasında buluştu.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:23
Seçer: “Herkesin karnının doyduğu eşit bir dünya hayal ediyorum”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık halkıyla iftar sofrasında buluştu. Seçer, “Herkesin karnının doyduğu eşit bir dünya hayal ediyorum” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrası bu kez Aydıncık ilçesinde kuruldu. İftar programına Başkan Seçer de katıldı. İftar öncesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Seçer, CHP Aydıncık İlçe Başkanlığında partililerle buluştu. Yeni dönem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, Aydıncık ve Mersin için hep birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.


Daha sonra Aydıncık’ta görevli Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çalışanları ile bir araya gelen Seçer, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle bayramlaştı. Ardından Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erhan Türker ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan’ı da makamlarında ziyaret eden Seçer, program kapsamında Aydıncıklı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geldi.



“Herkesin karnının doyduğu eşit bir dünya hayal ediyorum”


Muhtarlar buluşmasının ardından sahilde kurulan iftar alanına geçen Seçer, Aydıncıklılarla birlikte iftar sofrasına oturdu.


İftar öncesi Aydıncıklı hemşerilerine seslenen Başkan Seçer, “Bugün Ramazanın 27’nci günü. 27 gündür sizlerle aynı sofrayı, ekmeği paylaşarak bir arada hemhal olmak çok güzel. Birkaç gün sonra hep beraber Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramın bölgemize, ülkemize, tüm dünyaya huzur getirmesini istiyorum” dedi.


Ramazan ayı boyunca daha güzel ve eşit bir dünya düzeni için dua ettiğini ifade eden Seçer, “Yoksula, garibana, sahip çıkılsın, daha eşit bir dünya düzeni olsun istiyorum. Herkesin karnının doyduğu, sıcak yuvasının olduğu, işinin, aşının olduğu, kışın üşümediği ortamlarda yaşadığı bir dünyayı hayal ediyorum. Bu Ramazan boyunca da dualarımı bunun için yaptım. Gelecek Ramazanlar bugünden çok daha mutlu, huzurlu olsun” diye konuştu.



“Tüm Mersin halkının belediye başkanıyım”


Hayal ettiği eşit dünya düzenini Mersin ölçeğinde hayata geçireceği eşit hizmetlerle yerine getireceğini vurgulayan Seçer, “Seçim sonuçları ilan edildiği andan itibaren tüm Mersin halkının belediye başkanıyım. Bu konuda müsterih olun. Ayrımcılık yapılır diye aklınıza şüphe gelmesin. Aydıncık Belediye Başkanımız Ferat Aktan ile farklı siyasi partilere mensup olmamıza rağmen iftar alanına beraber geldik. Biz ülkemizde kardeşlik, barış ve hoşgörü istiyoruz. Bunu da başaracağız. Bu topraklarda yaşayan insanlar huzuru, mutluluğu, refahı, zenginliği hak ediyor. Biz de bunları yaşatacağız. Çok daha keyifli, mutlu, huzurlu, insanların yüzünün güldüğü ortamlarda bir arada olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Aydıncık Belediye Başkanı Aktan, Başkan Seçer’e hediye ve çiçek takdim etti. Ardından edilen dualar ve okunan ezan eşliğinde oruçlar açıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:23
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