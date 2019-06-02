Seçer: "Halkımızın bizden beklentilerini bir bir yerine getireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de geçicibir ekonomik sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıları aşacak güçte olduklarınıbelirterek, "Hiç şikayet etmiyoruz. Siyaset şikayet yeri değil, sorun çözme yeridir”dedi.

Seçer, Ramazan’ın 27. gününde iftarını Gülnar ilçesindeki vatandaşlarla birlikteyaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ekibi tarafından Ramazanayının ruhuna uygun seslendirilen eserlerin ardından Seçer, Gülnarlı vatandaşlaraseslendi.

“Gönlümüz birbirine yakın”

Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutlulukduyduğunu söyleyen Seçer, “Gönlümüz birbirine yakın. Sizlerle bir arada olmak benimutlu ediyor. Ramazan boyunca her gün bir ilçemizde, iftar soframızda yurttaşlarımızlaaynı sofrayı paylaştık. Ramazan ayı bizlere birbirimize yardımcı olma, kardeşçe, birlik,beraberlik içerisinde olma duygularını hatırlatıyor. Kardeşçe, dostça olmak çok güzelbir duygu” diye konuştu.

“Ben tüm partililerin belediye başkanıyım”

Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin’de birliğe ve beraberliğe imzaatacaklarını kaydederek, “Biz barış, kardeşlik istiyoruz. Kamplaşma, ayrışmaistemiyoruz. Ben 31 Mart akşamından sonra tüm Mersin halkının belediyebaşkanıyım. Rahat olun. Ben Gülnarlının, Tarsuslunun ve tüm partililerin belediyebaşkanıyım. Ayrım, gayrım yok. Bizi kendi içimizdeki bölünme zayıflatır. Bu tuzağadüşmeyelim. Bunu yapanlara pirim vermeyelim” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın bizden beklentilerini bir bir yerine getireceğiz”

Mersin’de geçici bir ekonomik sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıları aşacak güçteolduklarını söyleyen Seçer, “Mersin’de yaşadığımız ekonomik sıkıntılar var ama hiçmerak etmeyin çok kısa sürede bunları aşacak, irade ortaya koyabilecek belediyebaşkanınız var. Çok kısa süre içerisinde bu zorlukları aşacağız. Halkımızın bizdenbeklentileri olan hizmetleri bir bir yerine getireceğiz. Hiç şikâyet etmiyoruz. Siyasetşikâyet yeri değil, sorun çözme yeridir” şeklinde konuştu.

Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti, edilen dualar ve top atışının ardından Başkan Seçerve vatandaşlar hep birlikte orucunu açtı.