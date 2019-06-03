Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye başkanıyım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimlereCHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak katıldığını hatırlatarak, "Amaadaylığımın belediye başkanlığına dönüştüğünün ilan edildiği andan itibarenAnamur’dan Tarsus’a kadar bütün Mersinlilerin belediye başkanıyım” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçelerde kurulaniftar sofralarının sonuncusunda Çamlıyayla halkı ile bir araya geldi.

Alanı dolduran ilçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Seçer, “Ramazanayı süresince Büyükşehir Belediyemiz, Mersin merkezde 3 ayrı noktada, ama her günbir ilçemizde iftar sofrası açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben devatandaşlarımla her akşam Mersin’in merkez mahallelerinde ya da bugün olduğu gibiilçelerde yurttaşlarımızla beraber oldum. Benim için bu Ramazan, bundan öncekiRamazanlardan çok büyük anlam ifade ediyor. Bizim finalimiz bu. Son iftar yemeğimiz.Önemli benim için. Finaller en güzel, en anlamlı yerlerde yapılır. Çamlıyayla benim içinanlamlı ve güzel bir beldemiz olduğu için Büyükşehir Belediyesi olarak son iftaryemeğimizi burada yapıyoruz. Beraber bir sofrayı paylaşacağız, sohbet edeceğiz”diye konuştu.

“Artık bütün Mersinli hemşehrilerimin belediye başkanıyım”

31 Mart seçimleri sonrası önce Allah’ın izni, sonra da Mersinlilerin desteğini alarakBüyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğini kaydeden Seçer, “Her 2 Mersinliseçmen hemşehrimin yaklaşık birinin oyunu alarak Mersin Büyükşehir BelediyeBaşkanı oldum. Ben o akşam büyükşehir belediye başkanlığım ilan edilene kadarCHP’nin büyükşehir belediye başkan adayıydım. Ama adaylığımın belediyebaşkanlığına dönüştüğünün ilan edildiği andan itibaren Anamur’dan Tarsus’a kadarbütün yurttaşlarımın, bütün Mersinli hemşehrilerimin belediye başkanıyım” ifadelerinikullandı.

“Artık insanlar bu memlekette kavga istemiyor”

Mersin halkının kendilerine büyük bir sorumluluk ve önemli bir mesaj verdiklerininaltını çizen Seçer, “Artık Türkiye’nin her yanında insanlar ayrışmak istemiyor.Partisinden, etnik yapısından, bölgesinden dolayı, zengini, fakiri, işsizi, çiftçisi, genci,yaşlısı ayrım görmek istemiyor. Artık insanlar bu memlekette kavga istemiyor.Siyasetçilerin sert üslubundan şikâyet ediyor. Artık tartışma istemiyor" şeklindekonuştu.

Hayata geçirilen hizmetlerde ayrım yapılmayacağını vurgulayan Seçer, şöyle devametti; "Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım, şu anda herkesinbelediye başkanıyım. Biz Çamlıyayla halkına, büyükşehir küçükşehir demeden, İsmailBaşkan, Vahap Başkan demeden, onun görev alanıymış, benim yetki alanımmışdemeden gücümüzün yettiğince iş birliği içerisinde kardeşçe, iyi niyetle, samimiyetleÇamlıyaylalı hemşehrilerimize hizmet etme zorunluluğumuz vardır. Bunun da artıkböyle bilinmesi gerekir."

“Bizlere destek veren hiçbir kardeşimizin, sokakta yürüdüğü zaman başı öneeğilmeyecek”

Çamlıyayla’ya her türlü desteği vereceğini ve vatandaşların yaz ile yayla sezonunukonfor ve rahatlık içerisinde geçirmesi için gerekli katkıyı sağlayacağını belirtenSeçer, “Çamlıyayla bize küçüklüğümüzde, bebekliğimizde havasıyla, suyuyla,yiyeceğiyle, gıdasıyla hizmet etti. Artık biz de kocaman adam olduk. Bundan sonraÇamlıyayla’ya hizmet etmek bizim de görevimiz olsun. İnşallah çok güzel hizmetleryapacağız. Samimiyet içerisinde yapacağız, bundan emin olun. Bizlere destek verenhiçbir kardeşimiz, yurttaşımız, hemşehrimiz, arkadaşımız, dostumuz, bize destekverdiği için sokakta yürüdüğü zaman başı öne eğilmeyecek. Her zaman dim dikyürüyecek” dedi.

İftar programında Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da bir konuşmagerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hep birlikte iftarlar yapıldı.