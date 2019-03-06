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Seçen, “Regaib Kandili tüm inananlar için hayırlara vesile olsun”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ,manevi anlamda bir çok kazançlar ile dolu olan mübarek Regaib Kandili’nin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Seçen, “Regaib Kandili tüm inananlar için hayırlara vesile olsun”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ,manevi anlamda bir çok kazançlar ile dolu olan mübarek Regaib Kandili’nin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 7 Mart 2019 Perşembe gününü 8 Mart 2019 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili nedeniyle bir tebrik mesaj yayımladı.


Manevi anlamda bol kazançlı günlere girişin müjdecisi olarak da bilinen Regaib Kandili ’nin inananlar için Cenab-ı Allah’dan af ve mağfiret dilemek için önemli bir fırsat olacağını mesajında vurgulayan Başkan Seçen, böylesine önemli günün inananlar için çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.


Regaip gecesinin de içinde bulunduğu Recep ayının, "üç aylar" olarak da isimlendirilen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi iklimin başlangıcı olduğunu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, mesajında birlik ve beraberlik içerisinde bir kandili daha idrak etmenin heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, tüm halkımızın Mübarek Regaip Kandilini en içten dilekleri ile tebrik ettiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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