Düzce Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Düzcelilere yaraşır sanatsal ve kültürel etkinliklerle ihya ediyor. Rahmet, bereket ve mağfiretin adı Ramazan boyunca, Düzce Belediyesi etkinliklerinde biraya gelen yüzlerce kişi, kardeşlik ve paylaşmanın hazzını doyasıya yaşıyor.

Düzce Belediyesi, Ramazan etkinliklerine Kadir Gecesi “Seccadeni Al Da Gel” programı ile mührünü vurmaya hazırlanıyor.Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve ilahiler ile başlayacak program, araştırmacı yazar Cevat Topkara’nın sohbetiyle devam edecek.

Kadir Gecesi düzenlenecek olan “Seccadenle Gel” etkinliğine tüm Düzcelileri davet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Ramazan ayının son günlerini ilk günkü heyecanla yaşıyoruz. Halkımızla birlikte aynı sofralarda buluşup, aynı lokmaları paylaştık, sohbet ettik dertleştik. Ramazan aynın güzelliklerini hep birlikte yaşamaya çalıştık. Şimdi de Anıtpark meydanında düzenleyeceğimiz,binlerce vatandaşımızın aynı safta teravih namazını kıldığı ‘Seccadenle Gel’ kadir gecesi özel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Anıtpark meydanında düzenlenecek olan ve teravih namazının da hep birlikte kılınacağı gecede, Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Düzcelilere Kur’an ziyafeti yaşatacak. Program saat 21.00’da başlayacak.