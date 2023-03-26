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Yemek Tarifleri Sebzeli arpa şehriye pilavı: Et yemeklerin yanına, özel iftar menüsüne servis edin! Tercih ediliyor
Yemek Tarifleri

Sebzeli arpa şehriye pilavı: Et yemeklerin yanına, özel iftar menüsüne servis edin! Tercih ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-03-26 21:38:00 - 2023-03-26 21:39:56
Sebzeli arpa şehriye pilavı: Et yemeklerin yanına, özel iftar menüsüne servis edin! Tercih ediliyor

Dilerseniz salçalı, sebzeli ya da sade olarak da tercih edebilirsiniz. Arpa şehriye pilavı yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar...

Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı arpa şehriye
2 adet orta boy havuç
2 adet orta kırmızı biber
1 adet yeşil biber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 (yarım) yemek kaşığı tereyağ
2 su bardağı sıcak su
Tuz

Sebzeli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı ve yeşil biber ufak ufak doğranır. Havuç rendelenir.
Tencereye zeytinyağı ve tereyağ alınır.
Tereyağ eridikten sonra biberler eklenir. 3-4 dakika sotelenir.
Havuçlar eklenip 3-4 dakika daha sotelenir.
Arpa şehriye eklenir. 2-3 dakika daha kavrulur.
Kavrulma işlemi bittikten sonra 2 su bardağı sıcak su ve tuz eklenir.
Ocağın altı kısılıp pişmeye bırakılır.
Pilav pişince demlenmeye bırakılır.

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