Sebze meyvede fiyat duruldu sıra deterjanda! Fırsatçılar temizlenecek

Ekonomi Servisi

Tanzim satış uygulaması, vatandaşa nefes aldırdı. Marketlerde 15 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı, tanzim satışlarda 3 liraya vatandaşa ulaşıyor. Enflasyon artışında zam şampiyonu olan biberin satış fiyatı ise uygulama ile 6 liraya kadar geriledi. Marketlerde 5 liranın üzerinde satılan soğan-patatesin fiyatı ise tanzim satış noktalarında 2 liradan tüketiciye ulaşıyor.

Tanzim satışlardaki fiyatlarla bir nebze olsun nefes alan vatandaşlara göre sadece sebze satışı yeterli değil. Ucuz deterjan, et, balık gibi diğer ürünlerin de satılması isteyen vatandaşlar, uygulamanın başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle temizlik ürünlerindeki fiyat artışına dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda da önlem alınmasını talep ediyor.

Zincir marketlerde 6 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 30 ile 45 lira arasında değişirken, 1,3 litrelik sıvı bulaşık deterjanları fiyatı 10 ila 15 lira arasında satılıyor. Bulaşık makinası tablet ve kapsüllerinde ise fiyatlar 30 lira ile 55 lira arasında değişiyor. Tanzim satışların uygulamaya girmesi ile sebze fiyatlarında gerilemeye dikkat çeken vatandaşlar, temizlik ürünlerindeki fiyat artışlarının dizginlenmesi için önlem alınmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanından son ihtar

Vatandaşların bu çağrısı, kısa sürede yankı buldu. Yaptığı açıklamalarda her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ancak fırsatçılara karşı mücadele ettiklerini ifade etti. “Fırsatçılara ikazlarımızı yaptık. Kârlarını makul seviyelere çekmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Aynı uygulamayı temizlik ürünleri ve bakliyata da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde tanzim satış uygulaması sona erecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim sonrası... Bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği taktirde biz TESCOM ve TESK ile ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bunu çok daha yaygın bir şekilde yapılacak. Bakkallara, küçük marketlere varıncaya kadar onlarla da bunu konuşup bu adımları atarak çok daha geniş bir satış alanı kurmuş olacağız. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda düşmezlerse bunun arkasından diğer ürünler de gelecek. Ürün yelpazesi genişleyebilir” mesajı verdi.