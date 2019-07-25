Sebze meyve halinde sabah mesaisi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Perakendeciler Derneği Başkanı Haşim Kılıç ile birlikte sabahın ilk ışıklarında Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret ederek, esnafın dertlerini dinledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının güne en erken başlayan meslek guruplarından olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Hem hal esnafımız hem de pazarcılarımız, gün doğmadan rızklarının peşinde koşmak için iş başı yapıyorlar. Sebze ve meyveyi en taze şekliyle tüketicilerimiz ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar.Biz de esnafımızı ziyaret ederek, onlarla hasbihal etmek, ‘hayırlı işler dilemek’ istedik. Hem onların bizlerden beklenti ve taleplerini dinledik, hem de çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Üretimden tüketime giden bu yolda Yıldırım Belediyesi olarak kendilerine nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Alnının teriyle çalışan tüm hal esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Bursa Perakendeciler Derneği Başkanı Haşim Kılıç ise “Bizleri ziyaret ederek her fırsatta desteğini esirgemeyen ve esnafın derdiyle hemhâl olan Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a bütün hal esnafımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.