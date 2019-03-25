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Sebze kasalarında 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Sebze kasalarında 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu esrar (skunk) maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde getirdiği belirlenen kamyona hal kompleksi içinde operasyon yapıldı. Kamyonda yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde daralı 34 kilo esrar (skunk) ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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