Sebilürreşad Aralık sayısında geleneğini yine bozmadı: O fotoğraf ilk kez yayımlandı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip Fergan tarafından ilk kez 1908'de yayımlanan Sebilürreşad Dergisi'nin Aralık 2018 Sayısı okuyucu ile buluştu. Dergide bu Aralık ayı da 1948'den bu zamana olduğu gibi Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ayrıldı.

Sebilürreşad'ın ilk sayfasındaki köşesinde okuyucuyu selamlayan İmtiyaz Sahibi Fatih Bayhan; Derginin bu Aralık Ayı'nda da gelenke olduğu üzere Mehmet Akif Ersoy'a ayrıldığını kaleme aldı:

Fatih BAYHAN: Mehmet Akif Üstadımıza vefa sayısı

"Aralık sayımızla sizlerle buluşturan Rabbime hamd ederim. Sebilürreşad'ın Aralık geleneği 1948'den beri hiç değişmedi. Aralık, dergimizin başyazarı Milli Şair Mehmet Akif Üstadımızın hem doğum, hem vefat ayıdır. Bu nedenle geleneksel Sebilürreşad Aralık sayısında 'Kendini tekrar eden' yazılar yerine Mehmet Akif Üstadımız işlenir ve bir vefa sayısına dönüşür...

Tabii ki Aralık ayı içinde bir başka vefat ve ayrılış daha vardır.

Akif Üstadımızın yol arkadaşı, Sebilürreşad'ın emektarı Eşref Edib Bey'in vefatı. 10 Aralık, onun vefat günüdür. Allah her ikisine de bu uğurda emek verenlerle beraber rahmet etsin."

Sebilürreşad Aralık 2018'de iki önemli konu gündeme getirildi

Sebilürreşad'ın Aralık 2018 sayısında bu güne kadar pek bilinmeyen iki önemli konu da gündeme getirildi. Bunlardan birisi dergi yazarlarından Mehmet Tekin'in, Mehmet Akif Ersoy'un Hatay günlerine dair anılarını kaleme aldığı 'Hatay Günleri' yazısıydı:

Mehmet TEKİN: Bu yazı Akif üstadımızın Hatay ziyaretini hatırlatmak için yazılmıştır

"İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy; 1935 yılında Mısır'dan Antakya'ya gelmiş, 20 gün kaldıktan sonra Antakya'dan ayrılmış ve tekrar Mısır'a dönmüştür. Bu yazı, şairimizin fazla bilinmeyen bu seyahatini ve ziyaretini hatırlatmak için hazırlanmıştır…"

Yazar Murat Bardakçı önemli bir belgeyi paylaştı

Bir diğer dikkat çekici yazı da Murat Bardakçı tarafından kaleme alındı. Yazar Bardakçı 'Devlet arşivindeki Akif tanımı: İrtica-906' başlığı ile dergide yer alan yazısında Mehmet Akif'e ilişkin önemli bir belgeyi kamuoyu ile paylaştı:

Murat BARDAKÇI: Ölüm döşeğinde yatarken bile izlenmiş ve Safahat'ı da imha edilmişti

"Devlet üstelik 'Mürteci' olarak gördüğü milli şairi kodlayacak. Cumhuriyet Arşivleri'nde 121-10-0-0 / 2-6-1 numaralı 'Mehmet Akif’in Seyahatleri, Temasları ve Faaliyetleri' isimli dosyada muhafaza edilen ve gizliliği 19 Nisan 2001’de kaldırılan istihbarat yazışmalarında İstiklal Marşı’nın şairinden 'İrtica-906' kodu ile bahsedecekti…"

Milli Şairimizin gülen yüzü ilk kez yayımlandı

Ölüm döşeğinde bile devlet tarafından izlenen, Safahat’ı imha edilen hatta hakkında 'İrtica-906' kodu kullanılan Merhum Mehmet Akif Ersoy’un gülen yüzü ilk kez Sebilürreşad Dergisi’nin Aralık sayısında paylaşıldı.

Dünden bugüne Sebilürreşad

Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip Fergan tarafından ilk kez "Sırat-ı Müstakim" adıyla çıkartılann dergi, 1912'de "Dosdoğru Yol" anlamına gelen Sebilürreşad ismiyle yola devam etmişti.

1908'de kapatılmasından 50 yıl sonra yeniden okuyucuyla buluştu.İ lk sayısı "Sırat-ı Müstakim" adıyla çıkan dergi, 1912'de "Dosdoğru Yol" anlamına gelen Sebilürreşad ismiyle yola devam etmişti.

Yusuf Akçura, Peyami Safa, Said Halim Paşa, Hasan Basri Çantay, Ahmet Hamdi Akseki, Yahya Kemal ve Nurettin Topçu gibi güçlü isimlerin yazılarının yayımlandığı dergi, 1007. sayı ve 40. ciltle okuyucuya veda etmişti. Dergi 50 yıl sonra yayın hayatına 1008'nci sayı 41'nci ciltle devam yeniden devam etti.

Dergi Ersoy ailesinin desteği ve Fatih Bayhan’ın baş yazarlığı ile her ayın on dördünde okuyucu ile buluşmaya devam ediyor. Tarihte olduğu gibi günümüzde de güçlü kalemlerin yer aldığı 'Sebilürreşad ',Diyanet Vakfı’nın kitabevleri ve aboneleri ile birlikte elli İslam Ülkesi’ne ulaştırılıyor.

Derginin yazar kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Fatih Bayhan, Abdurrahman Dilipak, Taha Akyol, Murat Bardakçı, Nevzat Tarhan, Mehmet Poyraz, Selahaddin Eş Çakırgil, Cevat Akkanat, Erdal Noyan, Mehmet Osmanlıoğlu, Halit Yıldırım, Mehmet Tekin, Hüseyin Kaya, Fatma Toksoy, Serkan Yorgancılar, Ahmet Onay, Hikmet Eren, Ahmet Efe, Recep Garip, Ahmet Belada, Tayyib Atmaca, Bestami Yazgan, Nuray Alper, Rıfat Üçüncü, İbrahim Eryiğit, Cevat Akkanat, Erol Yılmaz, Hayrullah Eraslan, Emin Asaroğlu, Nizameddin Duran, Mahmut Doğan, Mehmet Âkif Işık.