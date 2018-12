Şebiarus her kültürden insanı Konya'da buluşturuyor

KONYA (AA) - Konya'da, Şebiarus adıyla bilinen "Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla devam ediyor.

Bu yıl "Selam Vakti" ana temasıyla düzenlenen törenlere ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların, Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şebiarus'a yurt içi ve dışından katılan misafirleri en güzel şekilde ağırladığını söyledi.

Etkinliklere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Altay, "Sadece Valilik ve Belediye olarak değil, tüm Konyalılar gelen misafirlerimize hizmet için çaba sarf ediyor. Bu yıl programlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımıyla başladı. İnşallah 17 Aralık'taki Şebiarus gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla final programı yapılmış olacak." diye konuştu.

- "Mevlana'yı anlama ve anlatma açısından fırsat oluşturuyor"



Yurt içi ve dışından binlerce kişinin Hazreti Mevlana'nın "gel" davetine icabet ettiğini dile getiren Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretçilerin gelişiyle Konya adeta bir bayram havasına bürünüyor. Bu da Hazreti Mevlana'yı anlama ve anlatma açısından bir fırsat oluşturuyor. Günümüz dünyasında herhalde en çok ihtiyacımız olan, Hazreti Mevlana'nın söylemlerinin insanlar tarafından anlaşılması, yaşatılması ve ifade edilmesi. Biz de buna katkı sağlamaya gayret ediyoruz."

Altay, etkinlikler kapsamında sema törenlerinin hafta içi tek, hafta sonları iki seans gerçekleştirildiğine değinerek, "Pazartesi günü ise Uluslararası Spor Salonu'nda 10 bin kişinin katılacağı bir program yapılacak. Onun da biletleri tükenmek üzere. Her zaman olduğu gibi Hazreti Mevlana'ya ve sema programına talep çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda özellikle İranlıların Şebiarus törenlerine ilgisinin arttığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Mesnevi'nin orijinalinin Farsça olması İranlıların ilgisini arttırıyor ama aslında dünyanın her yerinden ziyaretçimiz var. Yurt içinden de tekrar tekrar gelenler var. Bazı sanatçılarımızın uzun yıllardır her Şebiarus'a katıldığını biliyoruz. Şu anda Konya adeta tüm dünyayı misafir ediyor. Her renkten, her kültürden insan şu anda Konya'da Hazreti Mevlana'nın himayesinde buluşuyor."

Konya'da, 7 Aralık'ta başlayan "Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri", Mevlana'nın vefat ettiği gün olan ve Şebiarus (düğün gecesi) olarak bilinen 17 Aralık'ta sona erecek.