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EYT sohbeti sonrası kadınlar yolcu otobüsünde birbirine girdi

Adana’da özel halk otobüsünde iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırdığı kadınlardan kavgayı başlatan kişi otobüsten atıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 12:08
EYT sohbeti sonrası kadınlar yolcu otobüsünde birbirine girdi

Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı.

'İçip içip nara atma'

Tartışma, kadınlardan birinin diğerine "İçip içip de burada nara atma, akıllı ol" demesi üzerine alevlendi. Bu sözler üzerine alkollü olduğu öne sürülen kadın, diğer kadına önce hakaret etti ardından yumruk atarak saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı. Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Diğer yolcular, araya girerek kadınları ayırdı.

Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekti ve saldırıyı başlatan kadını indirip, yoluna devam etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:08
  1. yolcu otobüsü
  2. kadın kavgası

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