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Ankara'daki tren kazasına '2 dakikalık gecikme' sebep oldu

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Elde edilen ilk bulgulara göre trenin kalkış saatinde, hızlanmasında ve kazanın meydana geldiği yere ulaşma zamanlamasında her hangi bir anormallik bulunmuyor. Ancak kılavuz trenin, olaydan 2 dakika önce parkurdan ayrılması gerekmesine rağmen bunu yapmadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği üzerinde duruluyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:32
Ankara'daki tren kazasına '2 dakikalık gecikme' sebep oldu

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle, Ankara-Konya arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Olayın ardından en çok merak edilen sorulardan biri de kazanın nasıl meydana geldiği ve 'sinyalizasyonun' çalışıp çalışmadığı konusu oldu.

Kılavuz tren gün içinde farklı görevler üstleniyor

TCDD yetkililerinden ve bazı makinistlerden alınan bilgiye göre, kılavuz trenlerin gün içerisinde farklı görevleri olabiliyor.

Bu görevler arasında tren hattında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek de var, depo ya da bakım merkezine bazı vagonları götürmek de.

Sinyalizasyonla değil kumanda merkezi ve telsiz üzerinden haberleşme sağlanıyor

Konuya vakıf isimlerden alınan bilgiye göre, kazanın meydana geldiği yerde Başkent Ray, Banliyö Hattı ve Yüksek Hızlı Trenin hatları var.

Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri olan 'Sinaylizasyon çalışmıyor muydu?' sorusuna da yanıtlayan kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Burada sinaylizasyonla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmek söz konusu değil. Bölgede 1 dakikalık bir parkur var. Bu parkurda kimin olup olmadığı, parkura yaklaşan diğer trenlerin makinistlerine telsizle veriliyor. Telsizin yanı sıra ana kumanda merkezinden de müdahalede bulunulması imkanı var. Kazanın olduğu parkurda ayarlama yapılamamış. Hat üzerinde kılavuz tren olmasına rağmen, Yüksek Hızlı Tren hatta girmiş. YHT makinistlerinin bu hatta girmesi demek, ana kumanda merkezinden ya da telsiz üzerinden herhangi bir uyarı almamış olmaları demek."

Yüksek Hızlı Trenin kalkış saati ve hızında herhangi bir yanlış yok

Olayda Yüksek Hızlı Tren'in herhangi bir kusuru olup olmadığı konusunda da bilgi veren kaynaklar, "Elde edilen ilk bulgulara göre YHT tam zamanında kalkış yapıyor. Trenin hızlanma süresi kaza yerine varış zamanı da kendisine daha önce verilen planlamaya uygun. Tüm bunları alt alta koyunca, 1 dakikalık parkuru zamanında boşaltmayan kılavuz trenin kazanın temel sebebi olduğunu söylemek yanlış olmaz" ifadesini kullandı. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:32
  1. Konya
  2. Marşandiz istasyonu
  3. Ankara
  4. kaza
  5. Yüksek hızlı tren

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