Sebatian Kurz kimdir? Sebatian Kurz kaç yaşınnda? Sebatian Kurz neden istifa etti?

Sebastian Kurz 27 Ağustos 1986 yılında hâlen yaşadığı Viyana'nın Meidling semtinde doğdu ve büyüdü. 1996'da Gymnasium lisesine girdi ve 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. Viyana Üniversitesi hukuk öğrenimini yarıda bırakarak 2009 yılında Avusturya Halk Partisi (ÖVP)'nin gençlik şubesi başkanı seçildi. 2010 ve 2011 yılları arasında Viyana şehir meclisi üyeliğini yürüttü. Nisan 2011'de İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde yeni oluşturulan uyum müsteşarlığına atandı.

29 Eylül 2013 Avusturya genel seçimlerinde, Avusturya Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. Halk Partisi ile Sosyal Demokrat Partisi arasında iki ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından Kurz, Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 27 yaşındaki Sebastian Kurz, Avusturya Cumhuriyeti'nin en genç bakanı ve Avrupa Birliği'nin en genç dışişleri bakanı olmuştur. Sebatian Kurz aynı zamanda Türk düşmanlığıyla da biliniyordu.