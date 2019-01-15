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Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda bu yıl Citroen takımı adına mücadele edecek Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in kullanacağı Citroen C3 aracı tanıtıldı

15 Ocak 2019 Salı 14:24
Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası’nda 7. şampiyonluk için yarışacak Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’in kullanacağı Citroen C3 aracı görücüye çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ile start alacak şampiyonaya katılacak takımlar araçlarını tanıtmaya başladı.

Citroen takımına geri dönen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in kullanacağı C3 aracı da 2019 renklerine kavuştu. 1919 yılında kurulan firma, 100. yaşını aracın arkasında yer alan "1919" amblemiyle kutluyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışına co-pilotu Julien Ingrassia ile katılacak olan Ogier, Citroen’in 1999’da katıldığı şampiyonada kazandığı 99 birinciliği 100’e tamamlamak için yarışacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Red Bull sporcusu, şampiyonluk sayısını 7’ye çıkarmak istiyor.

- Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Türkiye’de

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası, bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:24
  1. Dünya Ralli Şampiyonası
  2. Red Bull
  3. Sebastien Ogier

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