0553 313 94 23

Şebabul Hüda Derneği Afrin'de yardımlarını sürdürüyor

Şebabul Hüda Derneği, Aralık 2018'den bu yana Suriye'nin Afrin ilçesinde dini eğitim vermenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor- Şebabul Hüda Derneği Sekreteri Halit Demiral: - "İhtiyaç sahibi ailelerin durumunu hayır kurumlarına bildirerek, onların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyoruz"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:05
Şebabul Hüda Derneği Afrin'de yardımlarını sürdürüyor

İDLİB (AA) - Şebabul Hüda Derneği, Suriye'nin Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ndeki Afrin ilçesinde dini eğitimler vermenin yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri destek oluyor.

Afrin'de Aralık 2018'den bu yana çalışmalarını sürdüren Şebabul Hüda Derneği, bölge halkının sıkıntılarını tespit ederek ilgili kurumlara bildiriyor ve başta çocuklar olmak üzere gençlere yönelik aktiviteler düzenliyor.

Dernek Sekreteri Halit Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlarla birlikte köyleri dolaşıp halkla bir araya geldiklerini ve onların sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

Bu kapsamda son 15 günde bölgede bin 300 çocukla çeşitli dini eğitim faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Demiral, 750 erkek ve 400 kadına da dini eğitim verdiklerini bildirdi. Demiral, aynı dönemde 32 ev ve 5 taziye ziyareti yaptıklarını, halkı bilinçlendirmek adına seminerler düzenlediklerini aktardı.

Demiral, "İhtiyaç sahibi ailelerin durumunu hayır kurumlarına bildirerek, onların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Halkla bir araya geldiklerinde onlara amaçları ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgiler verdiklerini dile getiren Demiral, "Genel olarak halk bizi hoşgörü ile karşılıyor." şeklinde konuştu.

Çocuklar için de dini eğitim halkaları oluşturduklarını ifade eden Demiral, eğitime teşvik amacıyla onlara çeşitli hediyeler dağıttıklarını ve yarışmalar düzenlediklerini kaydetti.

Dernek bölgedeki hasarlı camileri Türkiye Diyanet Vakfına bildirerek onarılmalarına yardımcı olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:05
  1. Afrin
  2. eğitim
  3. Şebabul Hüda Derneği
  4. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan genç ağır..
    2. "Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok..
    3. TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı..
    4. Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden..
    5. Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
    6. Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam..
    7. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    8. Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında..
    9. Hatay’da Dünya Müslüman Türkleri..
    10. Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1..
    11. Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne..
    12. Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    13. Uşak’ta Süpermoto heyecanı başladı
    14. Seehofer'den Salvini'ye mektup
    15. "Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini..
    16. Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek..
    17. Tilki vurmak isterken kendini vurdu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti..
    19. Çatlak ve kayma yaşanan yolda..
    20. Tuz mağarasında toplu nikah töreni
    21. İmamoğlu'ndan MHP'li Belediyeye ziyaret
    22. TEM Otoyolunda korkunç kaza! Ölü ve..
    23. Şebabul Hüda Derneği Afrin'de..
    24. Erdoğan, AK Partili belediye..
    25. Twitter ayağa kalktı! Melih Gökçek,..
    26. Çağ Üniversitesi 20 öğretim üyesi..
    27. Adanaspor'da transfer
    28. Su ve kanalizasyon idaresi personel..
    29. Arabanın içinde korkunç infaz! Ekipler..
    30. TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!