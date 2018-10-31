Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV indirimi
Kuzu Grup’un inşa ettiği Sea Pearl Ataköy’de 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 10 KDV indirimi kampanya düzenleniyor.
Kuzu Grup markasıyla inşa edilen Sea Pearl Ataköy, 27 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde iki etaptan meydana geliyor. 2 milyar 700 milyon lira yatırım değerine sahip olan proje denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. 1401 konuttan oluşan Sea Pearl Ataköy’de konutların yanı sıra 5 yıldızlı otel, alışveriş alanları ve restoranlar da yer alacak şekilde tasarlandı. Metrekaresi 8 bin dolardan başlayan projede 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 10 KDV indirimi avantajı bulunuyor.