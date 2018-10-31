Sea Pearl Ataköy’de yüzde 10 KDV indirimi

Kuzu Grup markasıyla inşa edilen Sea Pearl Ataköy, 27 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde iki etaptan meydana geliyor. 2 milyar 700 milyon lira yatırım değerine sahip olan proje denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. 1401 konuttan oluşan Sea Pearl Ataköy’de konutların yanı sıra 5 yıldızlı otel, alışveriş alanları ve restoranlar da yer alacak şekilde tasarlandı. Metrekaresi 8 bin dolardan başlayan projede 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 10 KDV indirimi avantajı bulunuyor.