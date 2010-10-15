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SDÜ’de ‘tek tip başörtüsü’ ile derse girilecek

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ)’nde ‘tek tip başörtüsü’ konusunda bir çalışma başlatıldı

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
SDÜ’de ‘tek tip başörtüsü’ ile derse girilecek

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte öğrencilerin ‘tek tip başörtüsü’ ile derslere girebileceği belirtildi. Hükümet ve muhalefet arasında başörtüsü sorununun çözümüne yönelik tartışmalar devam ederken, üniversitelerden farklı uygulamalar gelmeye başladı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, konuya ilişkin bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Sorunun çözümüne yönelik bir çalışmamız var. Bu konuda bir maket hazırlattım. Ancak bunu, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. Baydar, iki yıl önce tekrar gündeme gelen başörtüsü sorunu konusunda yasaklayıcı tutumunu sürdürerek, yasalara karşı gelemeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:22
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