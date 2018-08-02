Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018 SDÜ TYT AYT başarı sıralaması

İşte Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018. Süleyman Demirel Üniversitesi 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, YKS TYT ve AYT tercih puan ve sıralamasına göre SDÜ 2018 taban puanları ve sıralamaları...

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. İşte Isparta Üniversitesi taban puanları 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, SDÜ taban puanları ve sıralamaları...