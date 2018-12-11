SDT farklı 2 oyunla 2 sahnede perde açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2 oyunla 2 farklı sahnede izleyiciyle buluşacak.

Sivas'ta ve Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açmaya devam eden SDT, bu hafta 2 farklı oyunu Ankara ve Sivas'ta izleyiciyle buluşturacak.

SDT, ilk olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek "Kadın Yazarlar Haftası"nda, "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli oyunla Ankara'da perde açacak.

Kadına yönelik şiddeti farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıyan, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun, 10-16 Aralık arasında 6 temsil gerçekleştirecek.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, başkaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise yerli komedi oyunu "Geçmiş Zaman Olur Ki" seyirciyle buluşacak.

Türk halk tiyatrosunun orta oyunu türünün farklı yorumlanması olan oyun, 13-14 Aralık'ta saat 19.30'da, 15 Aralık'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Oyunda, kendinden ödün vermeyi her zamanki gibi yanlış algılayan Karagöz ile politikanın patikalı yollarında ilerlemeye çalışan Kavuklu'nun öyküsü, geleneksel üslupla anlatılıyor.

