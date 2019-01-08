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SDT 2 komedi oyununu seyirciyle buluşturacak

08 Ocak 2019 Salı 14:40
SDT 2 komedi oyununu seyirciyle buluşturacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Düş Yakamdan" adlı yeni komedi oyunlarını sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı "Düş Yakamdan" isimli komedi oyunu, 24 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler için perdelerini açacak.

SDT, 15 Ocak'ta ise Ankara'da, William Shakespeare'ın klasik oyunlarından "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı komedi oyununu sahneye koyacak.

Öte yandan, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu da Sivas'ta sahnelemeyi sürdürecek SDT, 10-11 Ocak'ta saat 19.30'da, 12 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyircinin karşısına çıkacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:40
  1. “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası”
  2. “Düş Yakamdan”
  3. oyun
  4. Sivas Devlet Tiyatrosu
  5. tiyatro

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