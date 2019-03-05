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SDT, 2 farklı sahnede perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), biri yerli diğeri yabancı iki oyunuyla iki farklı sahnede tiyatro seyircisiyle buluşamaya devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 14:22
SDT, 2 farklı sahnede perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), biri yerli diğeri yabancı iki oyunuyla iki farklı sahnede tiyatro seyircisiyle buluşamaya devam ediyor.


SDT, bu hafta kadına şiddeti farklı boyutuyla ele alan, ’Lena, Leyla ve Diğerleri’ adlı oyunla Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde perdelerini açarken,William Shakespeare’in önemli klasiklerinden olan, ’Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ isimli romantik komedi oyunla Erzurum’da seyircisiyle buluşacak.


2018-2019 tiyatro sezonunun beğenilen oyunlarından olan ’Lena, Leyla ve Diğerleri’ adlı oyun, 7 Mart Perşembe günü saat. 19.30’da, 9 MartCumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde seyircisinin karşısına çıkacak. SDT, kostüm, dans, müzik ve ışık tasarımıyla seyirciyi büyüleyen, ’Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ isimli romantik komedi oyunla Erzurum sahnesinde seyircisiyle buluşacak.


William Shakespeare’in önemli klasiklerinden olan, ’Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ adlı oyun, 7-8 Martta saat 19.30’da, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da perdelerini açacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:22
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