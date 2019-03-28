SDE'de "Bütün Yönleriyle Yeni Zelanda Katliamı" paneli düzenlendi

Gerçekleştirilen Panelde, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Tim Breese“Christchurch Saldırısında Yeni Zelanda’nın Sorumluluğu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Müsteşar, Breese konuşmasında Saldırının ardından Yeni Zelanda Hükümeti ve Halkının sağduyusuna ve Müslümanlarla birlikteliğine vurgu yaptı. Breese, "Yeni Zelanda saldırısı tarih boyunca trajedi günü olarak anılacak" dedi.

SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık gerçekleştirdiği “Bağlantı, İstihbarat, Eğitim, Taktik ve Teknik Açılarından Christchurch Saldırısı” başlıklı sunumunda saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ise “Müslümanlar Açısından Yeni Zelanda Saldırısı” başlıklı sunumunda gün yüzüne çıkmayan yönleriyle saldırının arka planını ele aldı.

Son olarak Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Yüksel Serdar Oğuz ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Teknik Çalışma Grubu (NATO STO RTG) Başkanı Berke Çaplı ise Dezenformasyon, Manipülasyon ve Katliamın Dijital Kodları” ve “Bilgi Savaşları Açısından Yeni Zelanda Katliamı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.