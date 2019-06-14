0553 313 94 23

SCO Zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanından 6 öneri

Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19.

14 Haziran 2019 Cuma 15:41
SCO Zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanından 6 öneri

Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, örgüte üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik 6 öneriyi öne sürdü.


Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükumet başkanlarının katılımıyla 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde, örgütün kurumsal olarak bölgedeki etkinliği, kurumsal gelişimi, internet ve bilgi güvenliği, ulaşım, lojistik, Afganistan’ı tehdit eden sorunlar ile mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına ağırlık verildi.


Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, örgüte üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik 6 öneriyi öne sürdü. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "SCO alanındaki ekonomik ve ulaşım koridorlarının gelişimini öngören anlaşmalar tasarlanmasını öneriyoruz. Ayrıca, tarımsal inovasyon ve ziraat konularına da önem vermemiz gerekiyor. Düzenli olarak ŞİÖ ülkeleri Ekonomik zirvesi yapılması çağrısında da bulunuyoruz, ilk zirveye Semerkant’ta ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.


Şavkat Mirziyoyev, örgüt ülkelerin parlamentolar arası görüşmelerinin tekrar canlandırılması ve üye ülkelerin inovasyon ve siber güvenlikten sorumlu kurumları arası zirve toplantıları yapılması konusunda da öneride bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı son olarak turizm konusunu ele alarak, SCO alanında kültürel miras tanıtım etkinliklerini arttırmayı ve her yıl bir şehri Şanghay İşbirliği Örgütü kültür ve turizm başkenti olarak belirtmeyi öne sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi
    1. Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere..
    2. Pakistan'da tutuklu eski..
    3. AK Partili gençlerden 'Süper Ali'..
    4. AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı
    5. Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam..
    6. Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit..
    7. "Gönüllülük Yılı" için eylem planı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların..
    9. Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi..
    10. Yeni nesil girişimcilik Nun..
    11. Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi..
    12. Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç..
    13. 1945 yılında başlatılan Toprak Bayramı..
    14. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    15. SCO Zirvesinde Özbekistan..
    16. Bolu'da ev yangını
    17. Rusya Antarktika’da füze sistemini..
    18. Jandarma 180’inci yaşını kutluyor
    19. Kesilen elektrik nedeniyle dönme..
    20. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    21. İŞKUR bekçi iş ilanları, bekçi alımı..
    22. Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 6 yıl..
    23. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    24. Yozgat’ta 1 yıl içinde ekmeğe 2. kez..
    25. Pablo Fornals, West Ham United'da
    26. Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu
    27. Sultangazi’de Yürüyüş Dergisi’ne..
    28. Kendileri çalıp kendileri mi oynadı?..
    29. Sürücülere seyahat karnesi uygulaması
    30. Diyarbakır’da ilaçlama çalışmaları..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...