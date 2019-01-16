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Schneider Electric'ten yeni nesil yazılımla sezgisel çalışma dönemi

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
Schneider Electric'ten yeni nesil yazılımla sezgisel çalışma dönemi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, mühendislik ve endüstriyel yazılımlarının üretim ilişkilerini değiştirdiğini vurguluyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni nesil yazılımlarla mühendislik ve operasyonel faaliyetlerin pürüzsüz bir şekilde birbirine bağlanarak sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratılabileceğine dikkati çekiyor. Böylece yazılım geliştirme araçları esnek bir yapı kazanırken, çalışanların da iş yapış biçimi daha interaktif bir hal alıyor ve tesislerdeki işlevler yalınlaşıyor. Bunların sonucunda ise tüm araçların çok daha verimli kullanımı söz konusu oluyor.

Artık insanların dünyaya zarar vermeksizin ve arka planda olup biten tüm ayrıntıları anlama gereği olmaksızın daha sezgisel bir şekilde ekipmanla çalıştığını görmek mümkün... Schneider Electric, mühendislik ve endüstriyel yazılımlar sayesinde yaşanan değişimleri paylaştı.

Buna göre, endüstriyel ortamlardaki mühendislik ve operasyon disiplinleri yıllarca birbirinden tamamen kopuktu. Bu nedenle de bir tesisin tasarım, inşa ve işletme süreci mühendislerden mühendislere bir dizi devir içeriyordu.

Elden ele geçen ve oldukça karmaşık olan bir süreç sonunda da son kullanıcıya teslim gerçekleşiyordu. Böyle bir süreçte yaşanabilecek sorunlarda en son dokümantasyona erişmek başlı başına bir problem olarak ortaya çıkıyordu. Tesis sahibinin tesisi, operasyonel verimliliğini ve kârlılığını optimize etmeye dönük çalışmaları ise yine aynı sebepten başarısızlıkla sonuçlanabiliyordu.

Bu noktada mühendislik ve operasyonel yazılımların birleştirilmesi endüstri açısından büyük avantaj sağlıyor. Artık tesisi inşa eden bir kişiye devretmek gerekmiyor. Tüm bu işlemler kişilerin tesisi inşa etmesini sağlayan ve kontrol sistemini otomatik olarak programlayan tasarım yazılımıyla profesyonel bir şekilde arayüz oluşturan yazılım aracılığıyla yapılıyor.

Ayrıca, o tasarım aracının çıktısı tesisin bir "dijital gösterimi" olarak işlev görüyor. Tesis çevrim içi olduğunda dijital gösterim fiziksel tesis tarafından üretilen gerçek zamanlı verilerle etkileşime giriyor. Böylece yazılım, "dijital gösterimi" fiziksel tesiste olup bitenleri aynen yansıtabilen bir "dijital ikize" dönüştürebiliyor.

Bununla birlikte, yakın zamana kadar, kilit tesis sistemlerini kullanan çalışanlar, genellikle yazılımların sunduğu işlevselliğin sadece bir kısmını kullanabilirdi. Görselleştirme karmaşıktı ve işlevleri öğrenmek zordu. Artık daha gelişmiş ve sezgisel operasyonel yazılımlar sayesinde görevler, karmaşık arka plan ayrıntılarının tümünü anlamaya gerek olmaksızın yerine getirebiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
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