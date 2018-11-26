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Schneider Electric'ten iklim hareketinde 5 önemli çözüm yolu

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:40
Schneider Electric'ten iklim hareketinde 5 önemli çözüm yolu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, iklim hareketine öncülük etmek için çözüm yaratacak 5 temel konuyu açıkladı.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, iklim değişikliği ile mücadelede kullandığı araçlar, yarattığı strateji ve iş birlikleri ile uluslararası çapta öncü bir role sahip. Devletler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile açıklanan acil eylem planı kapsamında şirket, bu konudaki çözüm önerilerini açıkladı.

Bu konuda kurumları hızla aksiyona geçmeye davet eden Schneider Electric açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"IPCC muhtemelen şimdiye dek açıklanmış en vahim ve acil önlem gerektiren araştırma sonuçlarını yayınladı. Global sıcaklıkta 1,5C artış, daha önce düşünülenden çok daha kritik bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Bunun gerçekleşme tarihi de 2030 yılı olarak açıklandı ki bu şimdiye dek hesaplanan en yakın tarih. Paris Accord’un 2C hedefinin yeterli olduğu günler çok gerilerde kaldı. Artık harekete geçmek gerekiyor ve IPCC, en kötü sonuçlara engel olmak için sadece 10 yılımız olduğunu söylüyor. BlackRock’tan Norway Pension Fund’a kadar pek çok kuruluşun Çevre, Toplum ve Yönetim (ESG) riski yönetimini güçlü bir şirket olmanın bir kanıtı olarak gördüğü günümüzde bu konuda çalışmak şirketlerin temel sorumlulukları arasına giriyor. Schneider Electric olarak biz de bu senaryoyu tersine hızla çevirebileceğimize inanıyoruz. Bunun için çok sayıda araca ve çözüme sahibiz ve bunları iş dünyasıyla paylaşarak değişime öncülük etmeye hazırız."

Açıklamada, iklim hareketine öncülük etmek için çözüm yaratacak 5 temel konunun, bilim tabanlı veya karbon açısından nötr bir hedef belirlemek, iklim risklerinin değerlendirilmesi, şirketlerin iklim esnekliğinin kontrol edilmesi, temiz teknoloji fırsatlarının aranması ve tedarik zincirinin de dahil edilmesi olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:40
  1. Schneider Electric

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