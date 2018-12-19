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Schneider Electric'e "Sanayide Teknolojinin Liderleri" Ödülü

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, CEO Club tarafından gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde 'Sanayide Teknolojinin Liderleri' arasında gösterildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:38
Schneider Electric'e "Sanayide Teknolojinin Liderleri" Ödülü

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, CEO Club tarafından gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde 'Sanayide Teknolojinin Liderleri' arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, CEO Club çatısı altında düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde yer aldı.

Söz konusu zirve, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda ve SAP Türkiye, Yapı Kredi ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Türkiye iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluştuğu zirvede, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, ‘CEO Vizyon 2019' başlıklı panelle Endüstri 4.0 ile ilgili görüşlerini paylaştı. Tuncer aynı zamanda zirve kapsamında gerçekleştirilen 'Sanayide Teknolojinin Liderleri' arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Zirve kapsamında CEO Club üyeleriyle gerçekleştirilen anketle 'Sanayide Teknolojinin Liderleri' açıklandı. Sanayide teknolojiye yatırımları, vizyonları ve şirket stratejileriyle yön veren CEO'ları belirlemeyi amaçlayan ankete, 300'e yakın CEO Club üyesi, Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) ve Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) katıldı. Anket sonucunda, ilk 10'a, son iki sırada 2'şer olmak üzere toplam 12 lider girdi. Bora Tuncer de bu liderler arasında yer aldı.

-“2020’de hedefimiz ise 100 akıllı üretim tesisine ulaşmak”


Tuncer zirvede yaptığı konuşmada, Endüstri 4.0’a yapılan yatırımların verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik merkezli bir rekabet avantajı sunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"180 yılı aşkın köklü bir kurumsal deneyime sahibiz ve bu değeri Endüstri 4.0 dönüşümüne aktarıyoruz. Bugün bir yandan fabrikalarımızda Endüstri 4.0 yatırımları yaparken bir yandan da sanayi şirketlerinin dönüşümlerine teknolojimiz ve çözümlerimizle destek sunuyoruz. Schneider Electric’in globalde 2017 yılı itibariyle 36 adet akıllı üretim tesisi bulunuyor, 2020’de hedefimiz ise 100 akıllı üretim tesisine ulaşmak. Bu doğrultuda Manisa fabrikamızda da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Öte yandan ciromuzun yaklaşık yüzde 45’ini oluşturan IoT tabanlı ürün ve teknolojilerle sanayici ve makine imalatçılarına daha verimli, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir çözümler üreterek, rekabetçiliklerine katkı sağlıyoruz. Bu sayede de bugün ülkemizde pek çok iş ortağımızla birlikte “Nesnelerin İnterneti” tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 hareketinde öncü rol alıyoruz. Türkiye’de bu dönüşümün yükselebileceği bir altyapı ve sistemler bütünü sunuyoruz. Yakın iş birliğimiz ile birlikte daha iyi, daha verimli ve daha güvenli üretimin yeni yollarını keşfetmeye odaklanıyoruz."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:38
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