Schneider Electric, yeni nesil çalışma modelleri tasarlıyor

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, çalışanlarının mutluluğunu ve refahını temel alan yeni nesil çalışma yöntemleri geliştirdiğini açıkladı.



Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 180 yılı aşkın deneyimiyle 100’den fazla ülkede 144 bin çalışanıyla iş dünyasının liderleri arasında yer alan şirket, geleceğin çalışma ortamını oluşturacak bir dizi çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu.



Şirket, bir yandan kurduğu küçük ekiplerle yeni yöntemleri test ederken, diğer taraftan gerçekleştirdiği araştırmaları baz alarak yeni nesil çalışma yöntemlerini derinleştirmeye odaklanıyor.



Çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı için adım adım uyguladığı strateji ile iş dünyasına örnek olan şirket, ilk aşamada bu konuda farkındalığı artıracak eğitimlere ağırlık verdi. Schneider Electric bünyesindeki 2 bin lider, sağlıklı yaşam eğitimlerine katılarak bu konuya bağlılıklarını gösterirken, bu bağlılık sayesinde 38 binin üzerinde şirket çalışanı farkındalık ve eğitim seanslarında yer aldı.



Şirket, aynı zamanda sağlıklı yaşam laboratuvarları kurarak çalışmalarının derinleşmesini hedefliyor. Bu kapsamda oluşturulan ekipler, iş yapış biçimini değiştirecek yöntemleri uygulamaya koyuyor. Başarısı kanıtlanan metotların genele yayılması planlanıyor.

Başlangıçtan itibaren laboratuvarlar kolektif bir süreç olarak ele alındı, birlikte tasarım ve uygulama teşvik edildi. Bunu gerçekleştirmek ve insanların hayatlarında bir fark yaratma potansiyeli taşıyan fikirleri toplamak amacıyla iş dünyasında bir ilk olarak küresel bir kitle kaynaklı çalışma kampanyası başlatıldı.

"Mutlu Esneme", "Haftalık Yoga", "Duyarlı Toplantılar", "Günde 10.000 Adım", "Gün Ortası Kısa Uyku", "Zaman Kaybını Engelle" ve "Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri" gibi birçok proje üzerinde çalışan binden fazla laboratuvar halihazırda aktif durumda bulunuyor.





- "360 derece tasarlanmış bir stratejiyle yol alıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, yeni stratejileriyle iş yaşamını derinden değiştirmeyi ve uzun soluklu bir dönüşüm oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"19 bin kişinin katılımıyla yapılan anket sonucunda hazırlanan Harvard Business Review makalesinde, insanların dört temel ihtiyacı -yenilenme (fiziksel), değer (duygusal), odak (zihinsel) ve amaç (ruhani)- karşılandığında kendilerini daha iyi hissettikleri ve daha sürdürülebilir bir performans sergiledikleri belirtiliyor. Bu gibi araştırmalarla sağlık ve refaha odaklanan iş yerleri ve başarılı çalışanlar arasında güçlü bir bağlantı olduğu kanıtlansa da organizasyonların sadece yüzde 14'ü bunu bir şirket önceliği olarak belirlemiş durumda. Dahası, insanların her gün yüzleştiği içsel bir çelişki var; gittikçe azalan kaynaklarla gittikçe daha fazlasını başarmanın bir yolunu bulmak... Bu, performansta odak kaybına ve devamında tükenmişliğe ve ilgisizliğe yol açma potansiyelini taşıyor. Organizasyonların aklına ilk gelen yöntem ise sağlıklı yaşam programlarına yatırım yapmak ancak bunun bir tür geçici çözüm mahiyetinde olduğuna inanıyorum. Oysa konunun kökenine yönelik daha temelden bir dönüşüme odaklanmak, daha iyi bir strateji elde etmemizi sağlar. Biz Schneider Electric'te tam da bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve bu doğrultuda 360 derece tasarlanmış bir stratejiyle yol alıyoruz. Bu stratejiyi tasarlarken bireysel ve kolektif davranışları değiştirmenin uzun bir yolculuk olduğunun farkında olarak öncelikle temel prensipleri ele aldık. Oyunun kurallarını değiştirecek, enerjimizi daha akıllı kullanmamızı sağlayacak yöntemler geliştirdik. Hedefimiz ise çalışanlarımızın kendi eşsiz yaşam ve iş hayatlarını mutlu oldukları şekilde sürdürmelerine destek sunmak."







