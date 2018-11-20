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Schneider Electric, Mersin Şehir Hastanesi Projesinde yer aldı

Schneider Electric Mersin Entegre Şehir Hastanesi projesinde, Türkiye Uygulama Merkezi ve partnerleri MAS Otomasyon, ATES Enerji, Sinerji Elektrik ve KTM Mühendislik iş birliğiyle güvenlik ve enerji alanlarında hizmet sundu

20 Kasım 2018 Salı 13:15
Schneider Electric, Mersin Şehir Hastanesi Projesinde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Mersin Entegre Şehir Hastanesi projesinde deneyimi ve teknolojisiyle yer aldı.

Schneider Electric'den yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye’de kurulan ilk PPP (kamu-özel ortaklığı projesi) hastanesi Mersin Entegre Şehir Hastanesi projesinde deneyimi ve teknolojisiyle yer aldı.

Bin 300 yatak kapasitesine sahip, oldukça büyük ölçekli sayılan projede Schneider Electric, Türkiye Uygulama Merkezi ve partnerleri MAS Otomasyon, ATES Enerji, Sinerji Elektrik ve KTM Mühendislik iş birliğiyle güvenlik ve enerji alanlarında hizmet sundu.

Kontrol süresinden yaklaşık bir yıl önce hizmete giren hastane, Emafinans dergisi tarafından Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki en iyi kamu-özel hastanesi projesi ilan edildi. Aynı zamanda HIMSS dijital hastane değerlendirmesinin sonunda, hastane Emram 6 seviyesini aldı ve dijital hastane unvanıyla tescillendi.

Projede kartlı geçiş, CCTV ve tüm zayıf akım sistemleri EcoStruxure Building Operations yazılımı üzerinden takip ediliyor. EcoStruxure mimarisinin yüksek entegrasyon özelliği sayesinde her türlü değişime ayak uydurabilen bir hastane ortaya çıkmış oluyor. Projede denetimi de yine EcoStruxure Building Operations yazılımı ile sağlanıyor.

Schneider Electric’in hastane çözümlerine özel mimarisi Ecostruxure for Healthcare ile hastanede oluşturulan üç farklı güç kaynağı enerji yönetimi mimarisi altında kontrol ediliyor. Bu sayede hastanede yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:15
  1. Mersin Entegre Şehir Hastanesi
  2. Schneider Electric

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