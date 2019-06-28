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Schneider Electric, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı

Schneider Electric, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katılım sağlayarak, başarı örneklerini katılımcılarla paylaştı

28 Haziran 2019 Cuma 11:45
Schneider Electric, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında hizmet veren Schneider Electric, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğinde yer aldı. Etkinlikte, Schneider Electric Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü Gökhan İşbitiren, "Dijitalleşme ve Dijital Tesisler" başlıklı bir konuşma yaptı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İşbitiren, dijital dönüşüm çözümleri sayesinde Schneider Electric müşterilerinin sistemlerini güvenli, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönettiğini belirterek, "Günümüzde enerji ve operasyonel verimlilik ihtiyaçları, hızla gelişen teknolojilerle birleşiyor ve yeni iş modelleri, müşteri deneyimleri ve beklentileri ortaya çıkıyor. Schneider Electric olarak bu değişimden kaynaklanan dijital dönüşüme küresel deneyimimizle liderlik ediyoruz. Bir yandan kurum içi sistemlerimizi hızla dijitalleştirirken bir yandan da müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında onlara çözüm ortağı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İşbitiren, müşterilerine sundukları dijitalleşmenin mimari olan EcoStruxure ile enerji verimliliği anlamında en fazla potansiyeli olan 4 pazarda 6 farklı alanda çözümler sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Endüstri şirketleri, enerji dağıtım şirketleri ve OSB’ler, tesisler ve bina yönetiminde alanında en iyi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Atlanta Havalimanı ve Mersin Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bu başarı hikayelerinden sadece birkaçı. Sonuç olarak dijital dönüşümün başarılı olabilmesi için ihtiyaçların doğru belirlenmesi, ölçeklenebilir sistemler tasarlanması, farklı sistemlerle entegrasyona açık sistemlerin tercih edilmesi ve çalışanlar ve yönetim kadrolarının yetkinliklerini artırılmasının yanında bakış açılarının da geliştirilmesi gerekiyor. Schneider Electric olarak uzmanlığımız ve teknolojimizle bunu sağlamada kurumların ve şirketlerin yanında yer almaya hazırız."

Öte yandan, etkinlikte BTSO yönetimi ve üyelerinin yanı sıra Bursa ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:45
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