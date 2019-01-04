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Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia buluşmaları

Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile değişen enerji ve otomasyon gündemini Anadolu'ya taşıdı

04 Ocak 2019 Cuma 15:52
Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia buluşmaları

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile Gaziantep, Mersin, Malatya ve Elazığ'da inovasyon ve yeni nesil teknolojileri Anadolulu sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, seminerlerde yeni enerji ve otomasyon gündemi kapsamında iş yapma biçimlerini değiştirmenin yolları konuşuldu.

Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile kasım ve aralık aylarında Gaziantep, Mersin, Malatya ve Elazığ’da sektör mensuplarıyla bir araya geldi. Schneider Electric'in bölgedeki iş ortakları ile birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında katılımcılar, yeni teknolojilere, en yeni iş trendlerine ve inovasyonun sanayiyi nasıl dönüştürdüğüne tanıklık etme şansı yakaladı.

Toplamda 600'e yakın katılımcının yer aldığı etkinlikler Schneider Electric ve bölge partnerleri Anel Elektronik, Er Elektrik, Doğanateş Elektrik ve Elzem Elektrik iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlikler iki gün sürdü ve sektörün ileri gelen, deneyimli isimleri Innovation Talks Anatolia seminerlerinde konuşmacı olarak yer aldı. Oldukça yoğun bir çalışma ardından etkinlikler, canlı müzik eşliğinde akşam yemeği ile son buldu.

- EcoStruxure'a Anadolu'dan yoğun ilgi


Sektör temsilcilerinin büyük beğenisini toplayan buluşmalarda EcoStruxure, sağladığı çözümlerle öne çıkan teknoloji oldu.

IoT özellikli, açık ve entegre çalışmaya uygun mimari platformu; EcoStruxure, güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik noktasında gelişmiş değerler sunuyor.

Aynı zamanda "Her Seviyede İnovasyon" sunmak için IoT, mobilite, bulut bilişim, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden faydalanıyor. EcoStruxure, sayıları 20 bini geçen sistem entegratörünün desteğiyle 1,5 milyondan fazla cihaz arasında bağlantı kuracak şekilde 480 binden fazla kurulumda uygulandı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:52
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