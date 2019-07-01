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Schneider Electric CEO’su Glassdoor Top CEO listesinde

Schneider Electric üst Yöneticisi Jean-Pascal Tricoire, 2019 Top CEO listesinde Glassdoor Çalışanların Tercihi Ödülü’nü kazanan üst düzey yöneticiler listesinde yer aldı- Schneider Electric Yetenek ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon:- "Çalışanlarımızın herkes için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi anlamlı bir hedefimizin olduğunu görmeleri beni memnun ediyor"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
Schneider Electric CEO’su Glassdoor Top CEO listesinde

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, Glassdoor tarafından hazırlanan ve çalışanların değerlendirmelerine dayanan 2019 Top CEO listesinde Glassdoor Çalışanların Tercihi Ödülü’nü kazanan üst düzey yöneticilerden biri oldu.

Schneider Electric açıklamasına göre, Tricoire, çalışanların yüzde 94'ünün onayıyla "Top 100 CEO ABD Geniş Listesi"nde 54. sırada yer aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sıralama 2018 yılı boyunca çalışanlar tarafından isimsiz ve gönüllü olarak verilen geri bildirimlere dayanılarak hazırlandı.

Schneider Electric, özellikle CEO onay oranı ve kültür ve değerler alanındaki güçlü performansla son yıllarda Glassdoor şirket puanlamasında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor.

Bu ödül, Schneider Electric’in kapsayıcı ve yetkilendirici bir kültür yaratma ve çalışanlarını inovasyon ve sürdürülebilirlik anlamında teşvik etme kararlılığını kanıtlıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda uzun vadeli taahhütte bulunan Jean-Pascal Tricore, 2014'ten bu yana Global Compact France Başkanı ve UN Global Compact yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda diğer devlet, üniversite ve şirket yöneticileriyle birlikte cinsiyet eşitliğine yönelik UN #HeForShe Corporate IMPACT lideri.

- Glassdoor Top CEO listesi ile en beğenilen liderler seçildi

Dünyanın önde gelen iş ve çalışan arama sitelerinden olan Glassdoor, Kuzey Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışanların birlikte çalışmayı sevdiği üst düzey liderleri her yıl yayınladığı liste ile açıklıyor.

Glassdoor Top CEO listesi oluşturulurken çalışanların şirketleri hakkında görüşleri de derleniyor. Çalışanlardan, genel memnuniyet ve üst düzey yönetim gibi konuları da içerecek şekilde iş deneyimleri ile ilgili çeşitli etkenleri puanlamaları isteniyor.

- "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır"


Schneider Electric Yetenek ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon, "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır. Çalışanlarımızın herkes için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi anlamlı bir hedefimizin olduğunu görmeleri beni memnun ediyor. Aynı zamanda her yerde ve herkes için eşit fırsatlar yaratıyoruz. Böylece çalışanlarımız özel ve iş hayatlarını yönetmek için gereken karar hakkına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  1. Jean-Pascal Tricoire
  2. Schneider Electric

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