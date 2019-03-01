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Schneider Electric 2018'de sürdürülebilirlik hedeflerini aştı

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches:- "Bu ödül ve unvanlar, çabalarımızı sürdürmeye ve sektöre bu zorlukları aşma konusunda öncülük etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla hedeflerimizi daha da yukarılara çıkartmayı planlıyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 14:45
Schneider Electric 2018'de sürdürülebilirlik hedeflerini aştı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonu alanında faaliyet gösteren Schneider Electric, Aralık 2018 sonu itibarıyla elde edilen 10 üzerinden 6,10’luk puanla 2018 yıl sonu için 10 üzerinden 5 olan “Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi” hedefini aştı.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket “Sürdürülebilirlik Etkisi 2018” raporunun dördüncü çeyrek sonuçlarını duyurdu. Buna göre Aralık 2018 sonu itibarıyla elde edilen 10 üzerinden 6,10’luk puanla şirket, 2018 yıl sonu için 10 üzerinden 5 olan "Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi" hedefini aştı.

Şirket, COP 21 ve Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda oluşturduğu ve 21 göstergeden oluşan "Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi" taahhütlerini her yıl dört rapor halinde kamuoyuyla paylaşıyor. 2018 yılı kümülatif sonuçlarını açıklayan şirket, hedeflediği puanların üstüne çıkarak büyük bir başarı kazandı.

Söz konusu rapora göre şirket, 6,10/10 puan ile 2018 için 5/10 hedef puanını aştı. Ayrıca şirketin Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri'nin 2018 cirosu, 2017'ye kıyasla yüzde 13,8 artış gösterdi.

Schneider Electric’in satışlarının yüzde 45,7'lik kısmı yeni Green Premium çevre dostu etiketine sahip ürünlerinden gelirken, şirket çalışanlarının yüzde 75'i grubun yeni “Global Aile İzin Politikası” kapsamında çalışarak özel ve iş yaşamı dengesinde küresel standartlar üzerinde haklardan faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, "Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi” kapsamındaki 21 hedef için 2018'de mükemmel bir performans elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde attığımız adımlar sayesinde birçok ödüle ve unvana layık görüldük. Çok Uluslu Şirketler kategorisinde The Circulars 2019 ödülüne layık görülmemiz, Fortune dergisi tarafından 'Dünyanın En Beğenilen Şirketleri' arasında seçilmemiz, üst üste 8'inci senede CDP Climate A listesinde yer almamız ve üst üste 7'inci senede Corporate Knights tarafından 'Dünyanın Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi' sıralamasında yer almamız bunlardan bazıları. Bu ödül ve unvanlar, çabalarımızı sürdürmeye ve sektöre bu zorlukları aşma konusunda öncülük etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla hedeflerimizi daha da yukarılara çıkartmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gelişim ve sağlık gibi temel sorunlar üzerine eylem planlarımızı uygulamayı hızlandıracağız."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:45
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