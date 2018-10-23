Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim kötü haberi verdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda ulundu.

Serdar Aziz'in de oynayamayacağını açıklayan Fatih Terim şunları söyledi:

"Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Feghouli ile birlikte Serdar Aziz de maç kadrosunda yok. Sakatlıkları devam edip dönenler... Eren, Selçuk ve Donk... Takıma 'sakatlar ordusu' diyebiliriz. 'Sakatlar ordusu' dediğimiz bir gruba hala 'ordu' diyorsak, başında da bir kumandan varsa, geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephanemiz varsa, çok da fazla üzerinde durmamamız gerekiyor. 'Hala savaşabiliyoruz' diye düşünmek lazım. Cephanemiz taraftarımız tabii ki. Gerek 11, gerekse takım derinliği kullanma, oyun içindeki hamle açısından çok iyi olurdu ama kalmış 24 saat; ağlamanın, sızlamanın, bu konuyu gündeme getirmenin anlamı yok."

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız"

"Schalke'yi Ümit Hoca (Davala) izledi. Benim de izlediğim analiz sonunda vardığım sonuç şu: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Alman Ligi'nde sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıralamanın çok üst seviyelerinde olacak bir takım. Genç antrenörleriyle beraber çok da iyi maçlar oynuyorlar. Porto ve Lokomotiv Moskova maçları da bunu gösteriyor. Sezona kötü başlayabilirsiniz ama kötü gideceksiniz anlamına gelmez. Kritik bir üçüncü maç. Bizim 3, onların 4 puanı oldu. Onlar son saniye Lokomotiv'e attı. Biz de birçok gol kaçırdık. Porto'dan bir puan alsak -ki 3 puan alacakken - puan alamadan döndük. Kendi seyirci ve saha avantajını kullanmak en büyük avantajımız. Taraftarımızdan ricam sabırla, bizim hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Onlar buna alışkın. Dışarıda kaybetmemize rağmen -ki bu doğal - kaybetmenin, kazanmanın çok kritik olduğu dönemlere geldik. Taraftarımıza en çok ihtiyacımız olan maçlardan bir tanesi. Her hatayı hoş gören, toleranslı olunan bir atmosfere ihtiyacımız var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızdan emin olabilirsiniz."