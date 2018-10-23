0553 313 94 23

Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim kötü haberi verdi

Avrupa'nın en bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Liginde Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 17:22
Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim kötü haberi verdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda ulundu.

Serdar Aziz'in de oynayamayacağını açıklayan Fatih Terim şunları söyledi:

"Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Feghouli ile birlikte Serdar Aziz de maç kadrosunda yok. Sakatlıkları devam edip dönenler... Eren, Selçuk ve Donk... Takıma 'sakatlar ordusu' diyebiliriz. 'Sakatlar ordusu' dediğimiz bir gruba hala 'ordu' diyorsak, başında da bir kumandan varsa, geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephanemiz varsa, çok da fazla üzerinde durmamamız gerekiyor. 'Hala savaşabiliyoruz' diye düşünmek lazım. Cephanemiz taraftarımız tabii ki. Gerek 11, gerekse takım derinliği kullanma, oyun içindeki hamle açısından çok iyi olurdu ama kalmış 24 saat; ağlamanın, sızlamanın, bu konuyu gündeme getirmenin anlamı yok.

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız"

"Schalke'yi Ümit Hoca (Davala) izledi. Benim de izlediğim analiz sonunda vardığım sonuç şu: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Alman Ligi'nde sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıralamanın çok üst seviyelerinde olacak bir takım. Genç antrenörleriyle beraber çok da iyi maçlar oynuyorlar. Porto ve Lokomotiv Moskova maçları da bunu gösteriyor. Sezona kötü başlayabilirsiniz ama kötü gideceksiniz anlamına gelmez. Kritik bir üçüncü maç. Bizim 3, onların 4 puanı oldu. Onlar son saniye Lokomotiv'e attı. Biz de birçok gol kaçırdık. Porto'dan bir puan alsak -ki 3 puan alacakken - puan alamadan döndük. Kendi seyirci ve saha avantajını kullanmak en büyük avantajımız. Taraftarımızdan ricam sabırla, bizim hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Onlar buna alışkın. Dışarıda kaybetmemize rağmen -ki bu doğal - kaybetmenin, kazanmanın çok kritik olduğu  dönemlere geldik. Taraftarımıza en çok ihtiyacımız olan maçlardan bir tanesi. Her hatayı hoş gören, toleranslı olunan bir atmosfere ihtiyacımız var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızdan emin olabilirsiniz."

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:22
  1. Galatasaray
  2. Schalke
  3. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudilerden flaş karar! O isim terör listesine alındı
    1. Suudilerden flaş karar! O isim terör..
    2. Ortadoğu’nun kiralık katilini..
    3. Kilis'te terör operasyonu! 2 terörist..
    4. İsrail'den sinsi hamle! Temizlik..
    5. 1. Lig ekibinden ücretsiz passolig..
    6. O trafik polisi konuştu! 'Ben de bir..
    7. Schalke 04 maçı öncesi Fatih Terim..
    8. Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisini kabul..
    9. ABD basını uyardı: S-400'le şaka olmaz
    10. TFF, 3 büyükleri PFDK'ya sevk etti
    11. Çocuğun ağlamasını görmezden gelmeyin
    12. Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Uyarı..
    13. Şehidin adı mahallesinde yaptırılan..
    14. Nasıl öğrenirse aklında daha iyi..
    15. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    16. Tartıştığı eşi tarafından eve..
    17. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    18. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    19. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    20. Başakşehir, Arda Turan kararını duyurdu
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?