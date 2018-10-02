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Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaçta? Schalke 04 – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerdeki bu değişiklikler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına da yansıdı. PekiGalatasaray Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaç? Schalke 04 – Galatasaray maçı kaçta?

02 Ekim 2018 Salı 12:50
Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaçta? Schalke 04 – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerdeki bu değişiklikler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına da yansıdı. Peki  Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaç? Schalke 04 – Galatasaray maçı kaçta?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yaz saati uygulamasının devam edeceği açıklanırken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da değişmiş oldu. 28 Kasım 2018'deki Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ve 11 Aralık 2018'deki Galatasaray - Porto maçı ise saat 20:55'te başlayacak. Galatasaray’ın Schalke 04 maçının başlama saati ise 23.00.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:50
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