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Schalke 04 - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı olacak?

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray D Grubu 4. hafta maçında Schalke 04 ile gruptan çıkma adına kıyasıya bir karşılaşmada bir araya gelecek. Peki Schalke - Galatasaray maçı saat kaçta? Schalke - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı olacak?

06 Kasım 2018 Salı 19:50
Schalke 04 - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı olacak?

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray D Grubu 4. hafta maçında Schalke 04 ile gruptan çıkma adına kıyasıya bir karşılaşmada bir araya gelecek. Peki Schalke - Galatasaray maçı saat kaçta? Schalke - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı olacak?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Alman ekibi Schalke 04 ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi D Grubunda lider Porto’nun 7 puanı var. İkinci sırada Schalke’nin puanı 5. Grupta 3. Sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray’ın ise 4, Lokomotiv Moskova’nın ise 0 puanı var.

Schalke - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Schalke - Galatasaray maçı bugün (6 Kasım Salı) Veltins Arena'da oynanacak ve TSİ 23:00'da başlayacak olan mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek.Schalke - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. beIN Sports aboneliği olmayanlar karşılaşmayı izleyemeyecek. Yani Schalke - Galatasaray maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu

2018 - 2019 Şampiyonlar Ligi D grubu son puan durumunda Porta 7 puanda Schalke 5 puanda temsilcimiz Galatasaray 4 puanda L.Moskova 0 puanda.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Muslera, Ömer Bayram, Maicon, Ozan Kabak, Linnes, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş. Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:50
  1. Schalke - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
  2. Schalke - Galatasaray maçı
  3. Schalke - Galatasaray maçı şifreli mi

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