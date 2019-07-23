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SBÜ'yü tercih edecek YKS şampiyonlarına burs desteği

SBÜ, YKS 2019 puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk bine giren ve üniversiteye kesin kayıt yaptıracak öğrencilere aylık bin ila 3 bin lira arasında burs desteği verecek - SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "YKS puan sıralamasına göre SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıracak ilk 100'e giren öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren öğrencilere aylık 2 bin, 501-1000'e giren öğrencilere de aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık"

23 Temmuz 2019 Salı 10:11
SBÜ'yü tercih edecek YKS şampiyonlarına burs desteği

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 1000'e giren ve üniversitelerine kesin kayıt yaptıracak öğrencilere, aylık bin ila 3 bin lira arasında burs desteği verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBÜ'yü tercih edecek başarılı öğrencilere, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversiteyi sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını vurguladı.

Rektör Erdöl, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olan SBÜ'nün, İstanbul ve Ankara'da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajlarının yanında barınma, ulaşım imkanları, burs ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini bildiren Erdöl, bu nedenle kaliteli, bilinçli öğrencileri üniversiteye çekmek ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını aktardı.

Prof. Dr. Erdöl, öğrencileri üniversiteye davet ederek, burs ve yurt imkanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'deki gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak YKS puan sıralamasına göre SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıracak ilk 100'e giren öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren öğrencilere aylık 2 bin, 501-1000'e giren öğrencilere de aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık.

Üstün başarı bursunu, öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Üstün başarı bursunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlamaktayız. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunmaktadır. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:11
  1. Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER)
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ
  3. SBÜ Rektörü ve SAHADER Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  4. YKS

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