İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SBÜ Rektörlüğündeki imza töreni, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı Oybek K. Norinbaev, SBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Feyzioğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Oybek K. Norinbaev tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Özbek bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge ve yenilikçi projelerin yanı sıra ortak bilimsel/teknolojik çalışmalar desteklenebilecek. Aynı zamanda, iki kurum arasında bilimsel ve teknolojik tecrübelerin aktif bir şekilde paylaşımına imkan tanınacak.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Özbekistan bizim ata yurdumuz. Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Özbekistan'ın her başarısından en az Özbekistan halkı kadar büyük bir gurur duyuyoruz. Bugüne kadar iki ülke her alanda, hem bölgeye hem de dünyaya örnek olacak iş birliği sergiledi. Üniversitemiz gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kuruldu. Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan ile Ar-Ge ve yenilikçi projelerin yanı sıra, ortak bilimsel/teknolojik çalışmalar yapmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı Oybek K. Norinbaev da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ederken Ar-Ge ve yenilikçi projelerin farklı alanlarında ve kültürel boyutta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliği ile Türkiye-Özbekistan arasında önemli projeler gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

