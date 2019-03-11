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SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması, KKTC'de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da ileriye götürmesi amaçlanıyor

11 Mart 2019 Pazartesi 14:42
SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolün imzalanmasından önce iki üniversitenin yöneticileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bakanlık Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Uluslararası İşler ve Tanıtımdan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova yer aldı.

Daha sonra, DAÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen törende, Osam ile Erdöl protokole imza attı.

Protokol kapsamında devlet üniversitesi olan DAÜ'nün, sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması, KKTC'de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da ileriye götürmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, iki üniversite arasında öğretim kadrolarından ve altyapılardan karşılıklı yararlanma ile uluslararası tanıtım faaliyetleri, ortak sağlık tesisleri ve ortak eğitim programları gibi çeşitli konularda da iş birliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdöl, dünyanın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden KKTC’nin her zaman yanında olduğunu belirterek, "KKTC'li kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak kültürü, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Üniversitemiz gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kuruldu. Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan KKTC'ye sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:42
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