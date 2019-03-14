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SBMYO öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:32
SBMYO öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) öğrencileri özel güvenlik eğitimi etkinliğine katıldı.

 

SBMYO öğrencileri Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Silah Uygulamaları dersi kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Keklik öncülüğünde atış poligonunda gerçekleştirilen uygulamalı silah eğitimine katıldı. Öğrenciler daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde uygulamalı özel güvenlik eğitimi etkinliğine geçti.

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun’un da katıldığı etkinlik kapsamında Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri derste edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikte uygulama imkânı buldular. Etkinliklere katılan öğrenciler eğitim veren Kilis İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:32
  1. Kilis
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